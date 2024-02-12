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拜財神「5大步驟」照著做　2024財運滾滾來

▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲想要財神帶來財運，得先遵照這5個步驟。（示意圖／CFP視覺中國）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆正月初五，是財神爺的生辰，許多民眾都會選擇在這一天開工，並請財神爺光臨公司和店鋪，祈求新的一年事業蒸蒸日上、財運滾滾而來。然而，拜財神爺前後有諸多需要留意之事，只要遵從以下5個步驟，便可順利獲得財神爺的眷顧。

首先，財神爺喜好甜點，應準備3杯甜酒和3至5種水果。然而，需謹記避免選擇蘋果和糕餅，因諧音可能帶有「貧」、「輸」之意，可能招致反效果。次之，由於財神爺外傳是「回回人（穆斯林）」，三牲中的豬肉應以其他肉品代替，同時牲禮要求新鮮，需即日宰、即日烹。

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此外，刈金、土地公金、五路財神金等紙錢不可忽略。如若前往廟宇祭拜，可向廟方索取「錢母」以作為發財金，須在其上寫上個人姓名、八字和地址，並表明要「補財庫」後再將其焚燒，祈求財運不斷。

蘋果。（圖／Pixabay）

▲蘋果的「蘋」字諧音「貧」，需要避免。（示意圖／Pixabay）

在祭拜方面，應先到天公爐進行祈求，報告個人姓名、住址和出生年月日，並表達祈求內容。接著，用左手插上3炷香，進入廟內拜主神，或依照廟方指引前往偏廳拜財神。

在許願時，言辭不宜過於籠統，應具體表明賺錢的方向。例如，「我的工作是…，希望財神爺能協助我這個月業績成長20%，或者業績達到多少」、「目前我正在投資的股票市…，希望財神爺能保佑在什麼時候順利賣出」等，使財神爺更準確地給予幫助。

最後，需等待插上的香燒至剩下2分之1或3分之2時，才能取回供品並焚燒金紙。同時，可以點上蠟燭，這是「照神」的動作，寓意照亮神明下凡的道路。只要牢記這5個步驟，就能順利邁向充滿財神爺祝福的新一年。

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