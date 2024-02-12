婦傷腰椎嗎啡止痛半年生不如死　精準3D固定「二次翻修」秒止痛

▲▼羅東博愛醫院骨科陳劍龍主任利用3D電腦導航系統，精準醫療成功將呂婦脊椎「二次翻修」秒止痛。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭74歲呂姓婦人脊椎受傷，經過多次骨髓灌漿治療，原以為可以逐漸康復，沒想到疼痛不減反增，每天往返急診打針止痛，最後連止痛針都成效有限，讓她痛到不想活，所幸求診羅東博愛醫院後，經固定手術精準治療，術後隔天疼痛感消失，痛半年生不如死噩夢總算解決。

呂婦去（2023）年初，在家裡撞到鞋櫃跌倒，意外傷及脊椎，家人將她送至急診，當時考量呂婦有慢性病史，加上骨質疏鬆等症狀，醫師最後選擇骨髓灌漿治療幫忙穩定患部。沒想到治療好一陣子，呂婦疼痛依舊，去（2023）年9月接受脊椎固定手術，卻反讓患部疼痛加劇，一早醒來不僅痛到無法起身，連日常生活都有困擾，每天只能往返急診，靠嗎啡注射「止痛」。

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痛到忍無可忍之下，呂婦經介紹轉診至羅東博愛醫院，脊椎微創中心陳劍龍主任檢查發現，先前手術並未完全「治本」，骨頭不穩定導致骨頭往後壓迫神經，才出現疼痛感。

陳劍龍主任利用3D電腦導航系統，以精準3D立體影像與定位技術為患部精準定位，並在第三、第五腰椎處重新打入鋼釘固定，將原先他院施作的手術「二次翻新」，穩定脊椎患部、減輕脊椎的壓力，術後隔天疼痛感就消失，讓呂婦人重拾笑顏。

陳劍龍主任表示，疼痛與呼吸、心跳、血壓、體溫並列為五大生命徵象，婦人就醫時，如按照疼痛指數分級，疼痛指數到達了10分，不僅疼痛劇烈無法忍受，也影響睡眠品質，對生活造成不便，團隊首要目標就是改善她的疼痛感，不痛才最重要。

「骨質疏鬆造成的壓迫性骨折，可以透過灌漿緩衝病徵，但如果合併神經性壓迫，單純灌漿沒辦法解決問題。」陳劍龍主任表示，呂婦因壓迫劇烈，引起脊椎疼痛，必須以手術固定患部，達到減壓效果，才能避免神經再遭壓迫。由於呂婦先前已做過灌漿，加上有心律不整等問題，手術風險高，羅東博愛醫院投入內、外科團隊會診，精準醫療成功將脊椎「二次翻修」。

日前呂婦因慢性病因還在病房內恢復中，十分感謝醫療團隊的協助，讓她得以緩解百日疼痛，安穩迎新年。婦人回憶起疼痛造成的不適，直言「真的很想死」，如今整個人像是活過來，才知道「原來好的醫師都躲在博愛醫院裡」。

羅東博愛醫院院長王文斌表示，羅東博愛醫院整合骨科、神經外科與復健醫學科，成立跨團隊脊椎微創中心，由專業醫療團隊為脊椎損傷病人提供多元治療選項與全方位照護，術後也能把握黃金時機、立刻銜接復健；零時差的手術前後完整照護，體力差的高齡長者也能明顯進步康復。