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快訊／台76墜30m父子雙亡！大貨車駕駛沒一句道歉...3萬元交保

▲▼ 台76兩死車禍，肇事駕駛現身全程不發一語 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼彰化台76線車禍，肇事駕駛３萬元交保。（圖／白珈陽攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化台76線昨(5日)下午發生重大車禍，一對遠從宜蘭頭城王姓父子，到彰化員林果菜市場批發水果，返程途中行經台76線西向13k處，與大貨車發生撞擊，當場衝過護欄墜落到員林大排岸邊，2人均傷重不治，留下孤苦無依的老母及妻女，檢察官今日完成相驗程序，經訊問後，認其涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，無羈押必要，諭知3萬元交保。

▲▼ 台76線小貨車摔落。（圖／記者唐詠絮攝）

該起死亡車禍發生於昨日下午1時57分許，45歲黃男駕駛大貨車在台76線快速公路西向13公里處，與小貨車發生碰撞，導致小貨車失控撞向中央聯絡道護欄，掉落下方縣道144號秀水鄉柳橋路5段旁邊坡，車體嚴重變形，父子包夾在車內傷重不治。

▲台76線墜落。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今（6）日王男家屬由彰化犯保志工前往殯儀館協助被害人家屬進行相關程序，等待檢察官相驗遺體，肇事黃男在警方陪同下車不發一語，王姓駕駛的母親哽咽表示，至今肇事黃男也都沒道歉，一家人過年不知道怎麼過。犯保志工也陪同在一旁協助家屬精神上的撫慰，並就後續訴訟程序給予協助，維護被害人家屬權益，稍早黃男經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，無羈押必要，已諭知3萬元交保。

▲▼彰化台76線車禍，小貨車翻落護欄墜大排。（圖／記者唐詠絮攝）
 

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