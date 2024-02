無人機夜襲哈爾科夫！引爆加油站「烈火吞噬民宅」　醫院也被攻擊

▲哈爾科夫9日遭遇無人機襲擊,引發大火。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭指控俄羅斯在當地9日晚間派無人機攻擊第二大城哈爾科夫(Kharkiv),導致當地一座加油站爆發大火,火勢吞沒私人住宅。此外,地方官員也表示,無人機還襲擊了哈爾科夫以東大布爾盧鎮(Velykyi Berluk)的一家醫院和餐館。

據路透社報導,哈爾科夫檢察官辦公室透露,有3架無人機在9日晚間快11點對內米甚連斯基區(Nemyshlianskyi)一座加油站發動了攻擊行動,「那裡有大量燃料,引發了一場大火,並導致一人受傷。」隨著救援行動持續,當局認為死傷人數仍有可能上升。

Fires in Kharkiv region after drone attack



On the night of February 9, Russia attacked Ukraine with 16 Shahed drones, 10 of which were shot down, the Air Force of the Ukrainian Armed Forces said. The drones were shot down within the Mykolaiv, Kherson and Kharkiv regions.… pic.twitter.com/ycJYq739tg