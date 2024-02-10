無人機夜襲哈爾科夫！引爆加油站「烈火吞噬民宅」　醫院也被攻擊

▲哈爾科夫9日遭遇無人機襲擊，引發大火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭指控俄羅斯在當地9日晚間派無人機攻擊第二大城哈爾科夫（Kharkiv），導致當地一座加油站爆發大火，火勢吞沒私人住宅。此外，地方官員也表示，無人機還襲擊了哈爾科夫以東大布爾盧鎮（Velykyi Berluk）的一家醫院和餐館。

據路透社報導，哈爾科夫檢察官辦公室透露，有3架無人機在9日晚間快11點對內米甚連斯基區（Nemyshlianskyi）一座加油站發動了攻擊行動，「那裡有大量燃料，引發了一場大火，並導致一人受傷。」隨著救援行動持續，當局認為死傷人數仍有可能上升。

Fires in Kharkiv region after drone attack



On the night of February 9, Russia attacked Ukraine with 16 Shahed drones, 10 of which were shot down, the Air Force of the Ukrainian Armed Forces said. The drones were shot down within the Mykolaiv, Kherson and Kharkiv regions.… pic.twitter.com/ycJYq739tg — Oriannalyla ???????? (@Lyla_lilas) February 9, 2024

從現場畫面可見，加油站爆發大火後，火勢蔓延到了臨近的私人住宅，導致當地冒出大片火焰與煙霧。哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）指出，這場火災目前已燒毀14座私人住宅，另有50位居民被緊急疏散。

▲有大片民宅與民用設施在這場大火中被毀。（圖／翻攝自X）

大布爾盧鎮軍事高官捷列先科（Viktor Tereshchenko）表示，無人機還破壞了一家醫院和餐館，而當局正在統計這場襲擊所造成的死傷人數。官員也指出，當地上周還有另一家醫院也受到攻擊，導致數十名病人被撤離。由於俄方沒有立即回應路透社的置評請求，因此媒體無法獨立證實這場襲擊的細節。