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無人機夜襲哈爾科夫！引爆加油站「烈火吞噬民宅」　醫院也被攻擊

▲▼哈爾科夫9日遭遇無人機襲擊，引發大火。（圖／翻攝自X）

▲哈爾科夫9日遭遇無人機襲擊，引發大火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭指控俄羅斯在當地9日晚間派無人機攻擊第二大城哈爾科夫（Kharkiv），導致當地一座加油站爆發大火，火勢吞沒私人住宅。此外，地方官員也表示，無人機還襲擊了哈爾科夫以東大布爾盧鎮（Velykyi Berluk）的一家醫院和餐館。

據路透社報導，哈爾科夫檢察官辦公室透露，有3架無人機在9日晚間快11點對內米甚連斯基區（Nemyshlianskyi）一座加油站發動了攻擊行動，「那裡有大量燃料，引發了一場大火，並導致一人受傷。」隨著救援行動持續，當局認為死傷人數仍有可能上升。

從現場畫面可見，加油站爆發大火後，火勢蔓延到了臨近的私人住宅，導致當地冒出大片火焰與煙霧。哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）指出，這場火災目前已燒毀14座私人住宅，另有50位居民被緊急疏散。

▲▼哈爾科夫9日遭遇無人機襲擊，引發大火。（圖／翻攝自X）

▲有大片民宅與民用設施在這場大火中被毀。（圖／翻攝自X）

大布爾盧鎮軍事高官捷列先科（Viktor Tereshchenko）表示，無人機還破壞了一家醫院和餐館，而當局正在統計這場襲擊所造成的死傷人數。官員也指出，當地上周還有另一家醫院也受到攻擊，導致數十名病人被撤離。由於俄方沒有立即回應路透社的置評請求，因此媒體無法獨立證實這場襲擊的細節。

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