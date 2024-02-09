　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對波蘭沒興趣！普丁稱「要和烏克蘭戰到底」　無意擴及他國

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁6日接受前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

文／中央社莫斯科8日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁在今天（8日）播出的訪談中表示，俄羅斯將為其利益「奮戰到底」，但無意將烏克蘭戰爭擴大到波蘭、拉脫維亞等其他國家。

普丁（Vladimir Putin）在與卡爾森（Tucker Carlson）兩個多小時的訪談中發表了上述言論。這是俄羅斯近兩年前入侵烏克蘭以前迄今，普丁首度接受美國記者訪問。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲普丁開戰以來首次接受美國記者採訪。（圖／路透）

當普丁被問到是否能想像派俄羅斯部隊前往北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的景象時，他回答說：「只有一種可能，那就是波蘭攻擊俄羅斯。為什麼呢？因為我們對波蘭、拉脫維亞或其他地方都沒有興趣。我們為什麼要這樣做？我們根本沒有任何興趣。」

這段訪談是6日於莫斯科進行的，並在tuckercarlson.com.播出。

普丁以俄語發表談話，但有英語配音。一開始他先對俄羅斯與烏克蘭、波蘭和其他國家的關係發表了長篇大論。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲普丁表示不會將衝突擴及他國。（圖／路透）

克里姆林宮（Kremlin）表示，普丁同意接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森的採訪，因為他不像其他許多西方媒體對烏克蘭衝突做出「片面」報導。

卡爾森被認為與前美國總統川普的關係密切，川普預料將成為11月美國總統大選中代表共和黨的候選人。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲前福斯新聞主播卡爾森似與川普關係密切。（圖／路透）

川普呼籲讓俄烏戰爭冷卻下來，並對迄今提供（烏克蘭）數十億美元的援助表達不滿，拜登政府則大力支持烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）政府。

卡爾森認為，許多西方媒體對這場戰爭的報導都偏向烏克蘭。

ET快訊
初一「1招」會招財！　命理師曝：10年都靈驗
台中除夕連2火警！　東區知名麵店付之一炬
快訊／梅西香港沒上場引怒！　主辦宣布：向球迷退款一半
75歲余天零收入！　認了「什麼都沒有」
快訊／除夕煮年夜飯氣爆！　阿嬤雙手灼傷
「房貸40年」會害死人　網曝心聲：折磨一輩子
保時捷除夕撞爛14車！駕駛徒步落跑　畫面曝光
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI新創公司湧入舊金山！　租賃辦公面積暴增46%

過年紅包領到幾歲？　南韓調查「一票成年人爽拿」曝：不是看年紀

對波蘭沒興趣！普丁稱「要和烏克蘭戰到底」　無意擴及他國

《華郵》記者被控間諜罪　普丁爆：美俄考慮換囚

冰島發布緊急狀態　火山噴發岩漿破壞管線！2萬人熱水暖氣斷供

又一家跟進！芬蘭航空展「登機量體重」實驗　冬夏兩季都要稱

出生49天命喪摩鐵！雙胞胎小姊妹「已冒屍斑」　母：她們一直哭

查爾斯罹癌後　英王后卡蜜拉首現身回應：他狀況非常好！

她買機票「闖過境區」只為見韓團偶像！　最重恐被關2年

便便不落地！尼泊爾祭新規定　爬聖母峰必須把「排泄物」帶下山

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

AI新創公司湧入舊金山！　租賃辦公面積暴增46%

過年紅包領到幾歲？　南韓調查「一票成年人爽拿」曝：不是看年紀

對波蘭沒興趣！普丁稱「要和烏克蘭戰到底」　無意擴及他國

《華郵》記者被控間諜罪　普丁爆：美俄考慮換囚

冰島發布緊急狀態　火山噴發岩漿破壞管線！2萬人熱水暖氣斷供

又一家跟進！芬蘭航空展「登機量體重」實驗　冬夏兩季都要稱

出生49天命喪摩鐵！雙胞胎小姊妹「已冒屍斑」　母：她們一直哭

查爾斯罹癌後　英王后卡蜜拉首現身回應：他狀況非常好！

她買機票「闖過境區」只為見韓團偶像！　最重恐被關2年

便便不落地！尼泊爾祭新規定　爬聖母峰必須把「排泄物」帶下山

經典台劇清單！2005－2010年「6大神劇」全是回憶殺　這部紅了15年

10年都靈驗！初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

汪星人要遠離的人類食物快記牢！蔥蒜辣椒還有生馬鈴薯

普丁向習近平稱「反對台灣挑釁中國」　外交部駁斥：謬論、嚴厲譴責

米克斯把粉色嫩衣「穿成破爛風」　阿母看到快吐血：爸帶娃的後果

小年夜死亡車禍！基隆男開車「閃狗」撞分隔島　釀1死1傷悲劇

家裡變男子宿舍！何如芸除夕團聚兒　嗨喊：喜悅的血液蔓延

台中酷運動十大政績　營造城市光榮感

祝融之災！台中除夕連2起火警一度6人受困　知名麵店付之一炬

嘉市春節花況盛開　炮仗花聖誕紅風鈴木接棒開花

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

澤倫斯基確定換將！

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

老公偷吃親媽20年！人妻崩潰驗DNA　弟弟竟私生子

母女屍體「遭肢解30塊」　韓刑警當場嘔吐

出生49天命喪摩鐵！雙胞胎小姊妹「已冒屍斑」

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

韓媒：台積電、SK海力士傳聯盟反制三星

美股收高　標普一度突破5000點

英鋼琴家再po照　民眾手拿國旗到場力挺

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

瓜地馬拉總統：將同時加強與台灣、中國關係

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

更多熱門

相關新聞

華郵記者被控間諜罪　普丁：美俄考慮換囚

華郵記者被控間諜罪　普丁：美俄考慮換囚

俄羅斯總統普丁透露，俄方考慮釋放《華爾街日報》（WSJ）記者格甚科維奇（Evan Gershkovich），以換取一名俄羅斯囚犯的自由。此前，格甚科維奇被俄國指控犯下間諜罪，並正等待審判。

美推援外法案　參院領袖：對台灣至關重要

美推援外法案　參院領袖：對台灣至關重要

美國援外案參院闖關　總額逾950億含援台

美國援外案參院闖關　總額逾950億含援台

澤倫斯基確定換將！

澤倫斯基確定換將！

美參院未通過包裹法案　援外案仍有機會

美參院未通過包裹法案　援外案仍有機會

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭普丁俄軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

飛來吉兆！　高雄情侶驚喜刮中首個200萬元加賓士車

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面