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社會 社會焦點 保障人權

好累！5年逮近21萬通緝犯　警嘆防逃措施太弱盼修法強化

▲▼康友KY黃文烈吸詐201億！潛英遭扣790萬　逃往泰國落網，遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

康友KY黃文烈吸詐201億，逃往泰國落網遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

對於近年台灣重大司法案件犯嫌不斷在棄案潛逃，警政署刑事局對此現象做出說明，台灣海岸線長達1200公里，且距離大陸東南亞不遠，通緝犯偷渡可前往大陸或東南亞國家，目前光是持護照出境逃往大陸及柬埔寨的通緝犯就超過8千人，另外通緝犯逃亡、棄保潛逃或判刑定讞後逃亡，司法機關也只能沒收保證金，就算警方努力緝捕歸案，也沒有額外刑責、或者影響假釋、申請外役監資格。

台灣政府對於涉嫌人、被告潛逃並無增訂罰則，犯嫌趨吉避凶的人性趨使，且逃往成本低，無怪潛逃人數每年都居高不下；加上通緝犯出境後，行經大陸或東南亞國家與台灣並無簽訂引渡條約，近年來甚至有詐騙通緝犯逃往喬治亞、杜拜落地生根，建立詐騙機房產業，明知其在當地從事詐騙犯行，警方也苦無方法引渡。後來刑事局國際刑警科採用個案跨國警政合作模式，由該科駐外聯絡官接洽當地移民、警察部門，改以遣返代替引渡。

刑事局統計相關資料，全台涉詐騙機房犯罪紀錄的前科犯約有2萬2879人，目前出境未歸有1637人，其中遭發布通緝達666人，光是2023年詐團涉嫌人出境未歸者就有918人、遭發布通緝者131人，其中62人遭刑事局國際科特別提列「緝狐專案」加強查緝。

▲康友KY負責人黃文烈逃亡海外多年，遭泰警逮捕將於今天下午返台。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，因詐欺機房會短期搬遷且採取組織縱向指揮，查緝難度高，該局打詐中心針對2023年詐欺通緝犯且出境未歸，且具幫派背景者優先查緝，目前列管11名均交由兩岸科、國際科協查，打詐中心並鎖定這些關鍵目標使用的網銀、線上遊戲、金流等IP紀錄溯源追查其窩藏聚點。

警察機關近5年查獲通緝犯人數，從2019年到2023年間，年度查獲通緝犯人數從35920人到48240人不等，總計近5年查獲20萬9439人，近期查獲最大尾潛逃出境要犯，當屬涉嫌以不實財報、違法吸金達201億新台幣的前康友-KY董事長黃文烈，刑事局接獲英國警方情資，發現黃嫌經常持護照往來泰國、新加坡，經兩地刑事局國際刑警聯絡官積極與兩國移民、執法單位洽談，成功註銷其旅遊證件，2023年順利將黃嫌遣返歸案。

刑事局國際刑警科前科長、現任偵二大隊長李泱輯指出：潛逃的通緝犯，對警察人身安全及社會治安都是極大危害；他進步說明：當一個警員在路上攔查到通緝犯，警員本來只是要盤查、或者開你罰單，但通緝犯就是想逃，往往衍生逃逸、駕車衝撞甚至持械攻擊警員，警界普遍希望政府修法加強對嫌犯棄保潛逃的罰則及護照列管註銷等實際防逃措施，若僅憑要求犯嫌到警所簽到做為防逃措施，「成效如何？相信大家都看到了。」

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