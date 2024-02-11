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社會 社會焦點 保障人權

獨／假球案前裕隆翁嘉鴻放警鴿子還封鎖帳號　滯陸真正原因曝

▲達欣林宜輝、蘇翊傑、翁嘉鴻、范耿祥、王志群。（圖／籃協提供）

▲當年隸屬醒吾科大的翁嘉鴻率球隊拿下UBA隊史首冠，進入職籃後卻沉溺簽賭，表現大不如前。（圖／籃協提供）

記者張君豪／台北報導

台灣職業籃壇SBL裕隆納智捷籃球隊日前驚傳多名隊員涉嫌打假球並下海簽賭地下博弈網站，其中裕隆球團的當家前鋒翁嘉鴻驚傳失聯遭到檢方通緝，日前翁嘉鴻在醒吾科技大學教練王金城說明，指翁是去中國大陸「打野球還債」絕非棄案潛逃，但對此專案小組駁斥，持續跟翁嘉鴻聯絡，但三番兩次遭到翁放鴿子，「甚至連到案期限都已告知」，警方LINE帳號反遭翁男封鎖刪除。結果翁男迄今未返台歸案，根本存心棄案逃亡。

據了解，翁嘉鴻在裕隆球團涉案球員在外所積欠債務最多，包含銀行信用卡費，與隊友間的借貸、積欠地下博弈集團的簽賭金就高達數百萬元，後來在假球案爆發前夕，翁嘉鴻因簽賭手氣不佳越簽輸越多、硬著頭皮向地下錢莊借錢調頭寸還債，經濟情況雪上加霜。

假球案爆發後，包含翁嘉鴻在內的多名球員第一時間就遭到SBL及籃球協會除名，終身不得參加籃球競賽或任相關賽事教練隊職員，對幾無存款的翁男來說打擊嚴重，包含銀行催帳、球板組頭、地下錢莊各類討債動作，讓他只能暫時搭機逃到中國大陸避風頭。

▲▼2018年海峽盃籃球邀請賽台北站,上海大鯊魚對達欣工程。張兆旭,翁嘉鴻,李再立（圖／記者李毓康攝）

翁嘉鴻抵達大陸後，對自己大學球隊恩師、積極聯絡的警方都表示「在這裡打野球籌錢還債」，但專案小組曾透過手機通訊軟體與他取得聯繫，但翁男從頭到尾裝死，儘管相當有禮貌的稱呼承辦警「長官」、「總座」，一開始也答應配合檢警返台應訊，沒想到隔沒幾天翁男又改口「台灣詐騙這麼多、怎知你是真的警察？」涉案犯嫌質疑警方身份真實性，這也讓偵辦假球案的專案小組哭笑不得，警方正式掃描地檢署簽發傳喚通知書等相關文件後，翁男仍堅持，「我怎麼知道妳們是真的警察？」

後來檢警改寄發實體傳喚通知書，給翁男位於台中老家，請翁男自行跟家人確認，翁男向家人確認後已無再質疑空間、改口向警方表示他在廣東某城市打野球、錢賺夠了，去年10月底就會返台。

結果從警方提醒告知傳喚到案限期前，始終等不到聲稱「願意配合」的翁男搭機回台，連警方告知他屢傳不到、檢察官將發布通緝，翁男也是已讀不回，甚至早過了翁男答應的返台最後期限，專案小組想要再提醒翁男，警方才發現聯絡帳號已遭對方封鎖刪除，「翁怎麼有臉說已跟地檢署請假呢？」

知情者透露，翁嘉鴻返台除了要面對司法偵審，留滯大陸主要應是躲避在台積欠博弈組頭、黑幫高利貸追債，才是翁潛逃最主要原因。

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