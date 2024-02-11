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社會 社會焦點 保障人權

為愛狠刺情敵12刀！越南移工臟器外露慘死　二審無期改判15年

▲台南市安南區安中路四段越南外籍移工命案，第3名在逃32歲團姓犯嫌於晚上在台中緝獲，由警方漏夜深入調查釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲26歲團姓犯嫌因感情糾紛，狠砍潘男12刀，導致潘男臟器外露當場死亡。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／台南報導

台南市安南區2022年9月3日凌晨發生一起逃逸越南外籍移工命案，26歲的團姓移工因不滿陳姓同鄉女友分手後移情別戀潘姓逃逸移工，竟夥同阮姓、黎姓移工至潘男宿舍尋仇，持開山刀猛砍潘12刀，導致他臟器外露當場死亡。一審法院依共同殺人罪，判團男無期徒刑，阮男有期徒刑12年，2人於執行完畢或赦免後驅逐出境，黎男則公訴不受理；二審，法官審酌團、阮與被害家屬分別以80萬、40萬元達成調解，改判徒刑15年、10年，可上訴。

判決指出，團男因不滿陳姓女友與他分手後，立即與潘男交往，2男因而發生爭執，團男不滿潘放話要找人打他，9月2日晚間與阮姓移工在KTV喝酒後，竟萌生殺人犯意，夥同阮男回宿舍拿開山刀、四角鐵棍等武器，並由黎姓移工騎乘機車載他們至潘男住處。

▲台南市警三分局偵破越南移工命案，阮、倪等2名犯嫌，被台南地檢署檢察官向台南地院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲阮男上樓持鐵棍毆打潘男，黎男則在樓下把風。（圖／ETtoday資料照）

3日凌晨3人抵達潘男住處後，黎將機車停在樓下等待，團、阮各持開山刀、四角鐵棍，進入2樓潘男房門，團踹開房門後即與潘發生口角，他一氣之下竟持開山刀朝潘胸腹腔猛力揮砍12刀，潘下床逃竄時，阮見狀持鐵棍朝潘揮舞，潘不支倒臥在房門口，團仍持刀砍斷潘右臂動脈，造成其腸道外露、大量出血當場死亡，而團、阮、黎3人隨即騎乘機車逃離現場。

▲台南市安中路4段1處外籍移工宿舍發生兇殺命案，約30歲潘姓越南移工躺在血泊中，身上多處刀傷沒有生命徵象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲30歲潘姓越南移工躺在血泊中，身上多處刀傷沒有生命徵象。（圖／ETtoday資料照）

一審，團男辯稱當時潘有拿電風扇丟他，他只是為了保護自己才不慎砍傷潘男，不是故意殺害潘；阮男則辯稱，他純粹是應團男之邀前往助陣，並沒有殺人的故意，且他只有持鐵棍揮舞，死者身上也沒有鐵棍造成之傷勢，他應僅就傷害部分負責；而黎男則辯稱，他一開始拒絕加入，但因為團一直拜託他，他才答應載他們一程，離開時也並不知道潘男被砍死，最多僅構成幫助傷害犯行，請求予以輕判。

▲台南市安中路4段1處外籍移工宿舍發生兇殺命案，約30歲潘姓越南移工躺在血泊中，身上多處刀傷沒有生命徵象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲潘男慘死移工宿舍。（圖／ETtoday資料照）

一審法官認為，團男持刀猛砍潘男12刀，造成潘肺臓、横膈膜、肝臓、胃等臟器被砍傷，右臂動脈破裂，腸道外露疝脫至左胸腔，大量出血當場死亡，足見其手段兇殘，冷血行徑令人髮指，依共同殺人罪，判處團男無期徒刑，宣告褫奪公權終身，阮男有期徒刑12年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

至於黎男，一審法官認為，黎姓男移工觸犯傷害罪，但因未於起訴前提告，欠缺起訴要件，認定起訴不合法，無可補正，判決公訴不受理。

二審，台南高分院審酌，團男犯後坦承犯行，並且與被害家屬以80萬元達成和解，取得被害家屬諒解，且團男品行尚稱良好，僅是一時衝動下所為偶發性犯罪，具有從輕量刑因子，改判處有期徒刑15年；阮男則於一審由其家人賠償被害人家屬40萬元達成和解，並取得被害人家屬諒解，同意給予他自新機會，改判處有期徒刑10年，2人均應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案可上訴。

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