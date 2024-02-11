11種色彩心理學技巧學穿搭！新年新氣象好人緣輕鬆GET

▲過年整理衣服不只要斷捨離，還可以透過學會色彩穿搭，在新的一年展現想給人留下的新印象。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

穿著造型塑造一個人的外在形象，利用款式、材質就能賦予氣質上的變化，其中顏色也是一大影響因素，不同色彩給人不一樣的感受，選擇穿的每種顏色都會向周圍的每個人傳達特定的訊息；外國網站《Bright Side》整理出11種常見色的代表意涵，有了顏色概念，新的一年想要靈活運用服裝色調，在不同場合及情況下表現得體不再是難事。

1、穿黑色看起來比較聰明

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑色可以說是時尚和精緻的顏色，還有什麼比香奈兒著名的小黑裙更顯得奢華呢？根據研究顯示，黑色還被認為是威望、權力、嚴肅和高智商的象徵；而在西方文化中，黑色則與哀悼和悲傷聯繫在一起，因此穿得全身黑有可能讓人看起來太過正式。另外也有科學家認為，選擇穿黑色衣服的男性顯得更具有攻擊性。

2、穿白色看起來很可信

白色第一眼讓人感覺純潔和簡單，不過若是從頭到腳都穿著全白，可能會給人一種冷漠且完美主義的印象；再加上根據心理學家的說法，白色被視為是代表真誠的顏色，因此想塑造出能夠掌控全場的形象，例如在工作會議上要展示新項目或參加討論創新想法的會議時，穿白色是個好主意。

3、穿藍色看起來可靠自信

依據研究表示，深藍色具有鎮靜作用，因此，有不少航空公司傾向選擇藍色做為員工制服。藍色也令人聯想到智慧、信任、效率和冷靜等形容詞，所以同樣可以作為辦公室服裝的好選擇，如果新的一年你想在職場上表現得既忠誠又可靠，不妨試試看在面試或工作會議等場合穿上藍色衣服。

4、黃色會提高周圍人的情緒

根據研究顯示，黃色會增加大腦中血清素的產生，加速新陳代謝並提升情緒，還能讓人更加集中注意力，這也是為什麼黃色經常被使用在路標和廣告中；溫暖歡快的色彩營造出歡樂、俏皮的感覺，適合活躍的人。然而，過猶不及，如果全身上下黃色面積太大，反而會導致焦慮、緊張、憂慮等情緒，讓人更有壓力。

5、紫色代表地位與神秘色彩

在不少傳統文化中，紫色代表著尊榮和高貴，屬於有錢有勢的人才能穿的顏色，隨著時間推移，如今紫色還與神秘和奇幻等形容詞連接在一起，所以如果有些場合中，你希望自己你被看作是一個有魅力且權力的人，紫色是不錯的選擇。同時紫色也是黑色的絕佳替代品，因為它更具創意，所以如果你的工作環境是著重創意且你想爭取領導職位，紫色能讓你富有藝術氣息並帶來氣場；但反之如果你的上司更看重忠誠度和謙遜特質，那麼最好避開紫色。

6、想在約會時看起來自信就穿紅色

如果想顯得有吸引力並散發出自信，請穿紅色。根據美國的一項研究表明，當女性穿著紅色襯衫時，男性往往會對其詢問更多私人問題。也有法國的心理學家發現，男性會給塗紅色口紅的服務生更多的小費，所以如果你希望每次到新環境時都能搶盡風頭，那麼紅色就是最佳首選。想贏得男人的心，約會就選擇紅色洋裝；穿紅色時為同事加油打氣更有力量；不過求職面試時應避免穿紅色，太過高調可能會令人擔心你是否難相處。

7、不要穿棕色去面試

根據一家專門製作履歷表的線上公司曾進行過的調查，詢問民眾「當你面試成功時，穿了什麼顏色的衣服？」而其中穿了棕色衣服的求職者佔少數；雖然依照這個調查的結果，穿棕色衣服的人面試失敗的可能性最高，但棕色其實是能展現穩定和安全特質的顏色，傳達了傳統和可靠感覺。所以如果工作環境常是緊張、混亂狀態，而你想變得平靜的話，那就穿棕色的衣服；如果想散步並沉浸在大自然中享受孤獨的感覺，棕色調的衣服也非常合適。

8、橘色有助於打破僵局

橘色讓人第一眼就聯想到溫暖和熱情，在社交場合中出現橘色能帶來陽光活力的感受。所以如果參加聚會時想成為眾人矚目的焦點，可以試試看穿著橘色系的衣服；若是在工作上要與創意團隊合作，希望以自身的穿搭來顯示熱情、激勵團隊，橘色穿搭同樣適用。不過跟黃色一樣，如果出現大量的橘色則容易給人輕率或花里胡哨的印象，所以適度搭配是有必要的。

9、想加薪就穿綠色

綠色毫無疑問與自然密切相關，帶給人寧靜舒服的感受，也跟健康一詞呈現正向相關，因此如果你從事的是健康產業或銷售天然、有機、環保的商品，穿綠色的衣服有助提升業績。另外，綠色也象徵金錢、財富、運氣和創造力，所以如果碰上談加薪或開會時需要給出新想法，穿綠色可能會有幫助。

10、考試不要穿粉紅色

粉紅色充滿女性氣質，既溫柔又浪漫，具有放鬆和鎮靜情緒的作用，因此想被認為是溫柔和善解人意的人，可以選擇穿上粉紅色的衣服。但反過來說，粉紅色也容易讓人聯想到童年的純真氣息，所以有時可能會讓人顯得天真；假設在考試或競爭狀態時，穿著粉紅色衣服的女性可能會比穿著黑色衣服的人更可能受到質疑，因此若是想展現高智力可以嘗試其他顏色。

11、穿灰色顯得很可靠

灰色調讓東西看起來既實用又堅固，是冷靜和成熟的象徵，不少有年紀和閱歷的人挑選衣服時喜歡選灰色系。另外，根據造型師表示，灰色的低調能避免引起他人的關注，讓人順利在人群中隱形，因此如果是在職場環境中，可以選擇穿灰色的衣服來表示自己已經適應了新工作，以顏色隱晦宣示對工作的專注度以及願意服從公司的規則。