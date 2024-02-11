聯華食品惡火9死！冷凍庫變奪命鐵棺材　他拒用滅火器鑄下大錯

▲彰化聯華工廠大火，釀成9死13傷。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／綜合報導

彰化聯華食品北斗廠去年4月25日清晨發生惡火，造成9名員工身亡、13人受傷，檢方調查發現，在油炸鍋起火當下，課長竟拒絕使用菲律賓籍移工拿來的滅火器，導致火勢失控，依過失致死罪將鄭姓代理廠長、蔡姓工務部經理以及鄭姓調理課課長共3人提起公訴，全案審理中。

回顧此案，2023年4月25日清晨6時許，位於A棟2樓調理區的油炸鍋系統故障起火，火勢延燒變得一發不可收拾，廠內員工發現濃煙飄散，連忙逃出，消防到場緊急布水線搶救，同時派員進入救援。

沒想到有15名員工從2樓跑到4樓的冷凍庫躲藏，等待救援，但門口僅有幾片塑膠簾與外面相隔，且內部都是堆高成山的塑膠籃，要躲15人不僅相當擁擠，也無對外窗戶可讓空氣流通，因此在消防挺進救援時，已有10人因吸入過量濃煙，失去生命跡象，冷凍庫宛如「鐵棺材」。

經搶救後4名菲律賓籍移工、5名台籍員工先後因吸入性嗆傷併窒息、一氧化碳中毒等，致急性呼吸衰竭死亡，其中1名女移工才到工廠工作第一天，就遇上惡火命喪他鄉，還有1名49歲二寶媽搶救8天後，留一口氣帶回家中才離世。

▲15名員工躲在冷凍庫，其中10人被救出時已無生命跡象，僅2人救回一命。

檢方深入調查後發現，鄭姓課長為A棟2樓現場值班最高管理階層人員，且身兼自衛消防編組組長，事發當天在2樓調理區巡檢時，發現油炸鍋溫控系統故障，持續加溫冒煙因此立即關掉瓦斯，惟瓦斯供應未完全關妥，之後直立式油炸鍋起火，菲律賓籍員工拿來滅火器準備滅火，課長卻拒絕使用。

事隔3分鐘後，鄭課長才拿取滅火器使用，但已經錯失時機，火勢變得一發不可收拾，在現場的人隨即逃離，廠內雖響起警鈴，由於過去誤響的情況層出不窮，其他樓層的員工起初不以為意，直到濃煙瀰漫，大家才認知到事情嚴重性，陸續逃出。

檢方還發現，公司先前未演練過滅火、逃生等教育訓練，鄭姓課長當下還記不起防火編組名單，且現場火勢失控後，鄭姓課長僅對2樓員工下達疏散指令，未通知其他樓層員工逃生。

而蔡姓工務部經理身兼防火管理人，職責為滅火、通報及避難訓練實施，與對內部員工防災教育實施，還領有防火管理人講習訓練合格證書，明知應制定消防防護計畫，報請消防局核備，鄭姓代理廠長卻放任蔡男將消防防護計畫等職責交由職業安全衛生人員協助填寫，可2人根本不知夜間、假日自衛消防編組成員為何人，亦未曾對編組成員落實指導、監督，被編入組內的成員甚至不知道自己是成員之一，編制形同虛設。

檢方認為，此次火警發生造成9死13傷，鄭姓代理廠長、蔡姓工務部經理、鄭姓課長罪嫌重大，依過失致死罪將3人起訴，聯華食品也被依違反職業安全衛生法起訴，全案仍在審理中。