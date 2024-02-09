新北男急著賺錢買房遭騙190萬　佯稱「再投資200萬」逮車手

▲警方趁楊男前來取款時，立即上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，日前加入詐騙集團創立的Line投資群，誤信其中話術，以為自己幸運中籤，獲得可以低價購得新發行股票，遭詐騙集團騙取190萬，男子憤而報警，並與警方合作，佯稱再投資200萬，引誘車手前來取款，讓警方順利逮捕並帶回偵辦。

據了解，從事服務業的29歲姜姓男子在中和地區租屋，想快速賺到第一桶金購買屬於自己的房子，去年中11月透過臉書廣告，加入詐騙集團創立的投資群，看到裡面的導師讓群友賺了不少錢，自己也開始心動，去年12月份，群內工作人員告知，有門路可低價認購新股，待上市後即可變賣套利。

▲警方將楊男帶回派出所，並依詐欺罪移送法辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

懷有發財夢的姜男相信後，取出辛苦所存的190萬元，交由車手所佯裝證券公司員工。上個月初（2日）姜男覺得對方久久未通知辦理過戶，驚覺遭騙並與警方共同設局，佯稱再投資200萬，誘騙車手前來取款；沒多久，22歲楊姓男子偽裝成證券公司專員前來取款。

與楊男約定路邊碰面後，姜男表示錢放在家中，要求一同返家取款，警方則埋伏在另一間房內，待楊男進到屋內，警員立即現身將其逮捕。楊男供稱，對所有詐騙內容全不清楚，只是上網應徵打工而已。警方對此不予採信，詢後，依詐欺罪嫌將楊男移送新北地檢署偵辦。