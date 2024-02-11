北市男否認企圖衝撞警員　「通緝犯+大直受災戶」雙重身分曝光

▲大直受災戶企圖衝撞警員，毒品案遭通緝被逮，當場查扣毒品海洛因。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員2023年9月間在路邊執行路檢勤務，發現1輛轎車攔查不停還企圖衝撞警員，循線追出該輛車平時都是車主兒子在使用，且因毒品案件遭到發布通緝，立刻追查男子下落，發現男子住在南京東路上的飯店，查訪之後才知道是大直坍塌案的受害者，最後循線在北市找到車輛追出男子，還在他身上查扣毒品，但男子矢口否認9月間有衝撞警員情事。

警方調查，2023年9月份曾經發生1台自小客車攔查不停，且企圖衝撞中山分局長安東路派出所警員，警方掌握車牌後追出車子登記在1名婦人名下，調閱監視器比對，平時使用的都是婦人42歲的楊姓兒子，且楊男都將車子停在新生高架下，平時住在南京東路的飯店。

警方根據線索前往南京東路上的飯店查訪，得知楊男是大直坍塌案的受災戶，所以才會住在旅館，事後掌握楊男因為毒品案件遭通緝，2024年1月中旬查出車輛在大同區重慶北路出沒，立刻前往逮人，並當場在車上查扣毒品海洛因殘渣袋以及針頭2支。

楊姓男子被帶回警局後，否認在2023年9月間企圖衝撞警員逃逸，直言當時車子是借給朋友，警方訊後依照毒品危害防制條例，將楊男移送地檢署偵辦，後續楊男因毒品案遭到通緝部分，也依照規定解送相關單位歸案。