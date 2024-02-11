　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市男否認企圖衝撞警員　「通緝犯+大直受災戶」雙重身分曝光

▲▼大直受災戶企圖衝撞警員，毒品案遭通緝被逮，當場查扣毒品海洛因。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大直受災戶企圖衝撞警員，毒品案遭通緝被逮，當場查扣毒品海洛因。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員2023年9月間在路邊執行路檢勤務，發現1輛轎車攔查不停還企圖衝撞警員，循線追出該輛車平時都是車主兒子在使用，且因毒品案件遭到發布通緝，立刻追查男子下落，發現男子住在南京東路上的飯店，查訪之後才知道是大直坍塌案的受害者，最後循線在北市找到車輛追出男子，還在他身上查扣毒品，但男子矢口否認9月間有衝撞警員情事。

警方調查，2023年9月份曾經發生1台自小客車攔查不停，且企圖衝撞中山分局長安東路派出所警員，警方掌握車牌後追出車子登記在1名婦人名下，調閱監視器比對，平時使用的都是婦人42歲的楊姓兒子，且楊男都將車子停在新生高架下，平時住在南京東路的飯店。

警方根據線索前往南京東路上的飯店查訪，得知楊男是大直坍塌案的受災戶，所以才會住在旅館，事後掌握楊男因為毒品案件遭通緝，2024年1月中旬查出車輛在大同區重慶北路出沒，立刻前往逮人，並當場在車上查扣毒品海洛因殘渣袋以及針頭2支。

楊姓男子被帶回警局後，否認在2023年9月間企圖衝撞警員逃逸，直言當時車子是借給朋友，警方訊後依照毒品危害防制條例，將楊男移送地檢署偵辦，後續楊男因毒品案遭到通緝部分，也依照規定解送相關單位歸案。

ET快訊
台中停車場大火！　濃煙狂竄…2車燒成焦黑
前兄弟投手換新跑道　考進海軍後勤支援指揮部
大谷翔平加持　鐵粉挑「17」幸運刮中獎
3青年大年初一鞭炮狂炸　公園聖誕樹大火燒毀
快訊／200萬加賓士車！　桃園刮出
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中南區大樓地下停車場大火　濃煙狂竄…2車燒成焦黑畫面曝　

金門男大年初一恍神！開車自撞電線桿畫面曝　母：他被王爺附身

北市男否認企圖衝撞警員　「通緝犯+大直受災戶」雙重身分曝光

苗栗3青年大年初一放砲　燒毀公園聖誕樹

為愛狠刺情敵12刀！越南移工臟器外露慘死　二審無期改判15年

新北男深夜撬機車坐墊偷錢　遭逮苦訴「肚子餓才犯案」

快訊／初二清晨不平靜！　木柵火燒車「5機車全毀」

初一「桃園3死惡火」肇禍外配黑底曝光！　被趕嗆房東：老死在此

把超商當自己家！新北男餓了拿了東西就走　店員清點短少忙報警

新婚男為求職「消除配偶欄」　丟了工作還遭判囚1年2月

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

台中南區大樓地下停車場大火　濃煙狂竄…2車燒成焦黑畫面曝　

金門男大年初一恍神！開車自撞電線桿畫面曝　母：他被王爺附身

北市男否認企圖衝撞警員　「通緝犯+大直受災戶」雙重身分曝光

苗栗3青年大年初一放砲　燒毀公園聖誕樹

為愛狠刺情敵12刀！越南移工臟器外露慘死　二審無期改判15年

新北男深夜撬機車坐墊偷錢　遭逮苦訴「肚子餓才犯案」

快訊／初二清晨不平靜！　木柵火燒車「5機車全毀」

初一「桃園3死惡火」肇禍外配黑底曝光！　被趕嗆房東：老死在此

把超商當自己家！新北男餓了拿了東西就走　店員清點短少忙報警

新婚男為求職「消除配偶欄」　丟了工作還遭判囚1年2月

美智庫推動各州立法　禁止農地落入中國手中

台中南區大樓地下停車場大火　濃煙狂竄…2車燒成焦黑畫面曝　

《模擬農場22》體驗真實農工生活　耕地播種全部自己動手來

台中釣客屏東枋寮海釣　修釣竿竟將車反鎖...心慌求警獲暖

奇蹟！菲3歲女童遭土石流掩埋60小時　救援隊徒手挖瓦礫成功救出

92歲嬤收「幽靈包裹」心慌慌　擔心遇詐急求警…真相讓她好窩心

不熟的同事小孩滿月　發信求「彌月禮金」！過來人曝1關鍵：要包

吳怡農曬妻孕肚照　喜談「今年最理想的過年」

南投市路邊停車智慧收費3／1上路　500車格2月試營運不收費

斥資1800萬！花蓮知卡宣親水公園大翻新　新增大型互動泡沫機

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

玉山初一山難！領隊墜谷身亡

國道火燒車！車秒陷火海「濃煙竄天」4人逃生　

初一「桃園3死惡火」肇禍外配黑底曝　被趕嗆房東

即／雲林國3南下3車追撞翻覆　男駕駛送醫

新北男偷超商食品　店員清點短少忙報警

快訊／初二清晨不平靜！　木柵火燒車「5機車全毀」

桃園初一惡火奪3命　3移工魂斷透天厝

正妹工程師斜槓德州撲克亞洲稱冠！迷倒對手

新婚男為求職「消除配偶欄」慘了

台中人街頭瞎趴車　這台「全金戰騎」最狂

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

獨／跨年夢時代持刀疑雲 原子筆男隔天真持刀與警對峙

更多熱門

相關新聞

21歲男身揹「10條通緝」　年前遭大同警逮捕

21歲男身揹「10條通緝」　年前遭大同警逮捕

賊星該敗！北市大同警分局加強維護春安治安，年前建成所巡邏員警攔查1輛雙載機車，經查證身份發現後座21歲黃姓男子竟是台北、新北、台中等6處地檢署、法院發布的詐欺、毒品共10案通緝犯，並從其身上起出安非他命吸食器，警訊後將他移送士林地檢署偵辦、歸案。

幫刷卡網購大麻種子　工程師挺友留前科

幫刷卡網購大麻種子　工程師挺友留前科

殯葬大亨朱國榮逃亡5月「護照遭註銷」！

殯葬大亨朱國榮逃亡5月「護照遭註銷」！

彰化女紅燈左轉遭攔！　警搜出4包大麻

彰化女紅燈左轉遭攔！　警搜出4包大麻

三重民宅淪毒品分裝廠　包裝還有黑卡樣式

三重民宅淪毒品分裝廠　包裝還有黑卡樣式

關鍵字：

通緝毒品大直受災戶

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面