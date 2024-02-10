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社會 社會焦點 保障人權

幫朋友刷卡「網購大麻種子」　工程師情義相挺留下走私前科

▲桃園市吳姓男子去年向姓名年籍不詳男子購買大麻種子，在桃園區租房透過網路學習水耕法栽種大麻，未料今年6月間被警方逮捕到案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲北市1名軟體業務員到外國網站買大麻種子企圖走私入境，在機場就被關務署截獲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名軟體業務員，2022年到荷蘭網站訂購13顆大麻種子，透過航空郵包寄來台灣企圖闖關，在機場被關務署截獲送辦，幫忙刷卡付帳的工程師朋友也被拖下水起訴，2人都認罪，台北地院依《懲治走私條例》私運管制物品進口罪，判2人各4月與2月徒刑，各緩刑3年與2年，可上訴。

判決指出，本案軟體業務員明知大麻種子是《毒品危害防制條例》禁止意圖供栽種之用而運輸的物品，也是行政院依《懲治走私條例》授權公告的管制進出口物品、不得私運進口，卻到外國網站購買13顆大麻種子，想寄回台灣嘗試自行栽種。

▲桃園地檢署指揮大園警分局，去年8月持搜索票搜查林姓與周姓男子住處，查獲2人自國外進口藏有大麻、安毒與K他命等毒品闖海關，總計至少有18次之多。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲北市1名軟體業務員到外國網站買大麻種子企圖走私入境，在機場就被關務署截獲航空郵包。（示意圖／免費圖庫pixabay）

但這個外國網站限定使用信用卡結帳，本案業務員沒有申辦信用卡，於是找擔任工程師的朋友幫忙刷卡，2022年6月中旬下訂、外國賣家同月底以國際郵寄包裹送抵台灣，立刻被松山機場關務署台北關攔檢查獲，通報航空警察局送辦。

罹患思覺失調症持續治療的軟體業務員到案認罪，幫忙刷卡結帳的工程師朋友也知道買的是大麻種子，經委託行政院農業部特有生物研究保育中心鑑定，研磨其中3顆化驗DNA確認是大麻，另10顆用培養土試種也100%發芽，證明若順利闖關，這13顆種子有可能自行栽種成功。

法官審理認為，本案大麻種子包裹雖沒被購買人簽收，仍以構成「運輸」行為，《毒品危害防制條例》最重可判刑5年，《懲治走私條例》刑責更重，最高可判刑7年，從重依後者罪名論處，2名被告犯行均無情堪憫恕之處。

但法官考量本案2名被告認錯且情節輕微，也都沒有前科紀錄，僅因一時失慮觸法，應已知警惕不敢再犯，據此輕判軟體業務員4月徒刑、緩刑3年，須支付公庫5萬元，工程師判刑2月、緩刑2年，須支付公庫2萬元，可上訴。

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