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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女子兼職扮演女友！過年「見家長」　稱：主打解決面子問題

▲。（示意圖／CFP）

▲近年來，陸網上出現新興兼職「租借女友」。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

過年期間，不免會談及婚嫁、對象等感情問題，困繞不少單身族。江蘇一名女子劉娜娜（化名）在過年期間兼職「租借女友」，陪客戶回老家見家長，酬勞為對方家人們給的紅包，過程中不會有肢體接觸。「生意」好到娜娜需要不斷協調排程。

據《閩南網新聞》報導，劉娜娜是一名位於江蘇的兼職女友扮演者，擁有兩次假扮女友的經驗，初二到初十接案。收費方式她明確表示，「不索取報酬，您家人給我的壓歲錢就是報酬，車資和年貨不自理。」

對於女友人設方面，從年齡、個性、大學及專業、工作、婚姻狀態、家庭成員等等，都可依照客戶需求來打理。她表示，「見客戶家長時，通常不會有肢體接觸，因為長輩都喜歡乖巧文靜的女孩子。」

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲娜娜表示，陪客戶見家長時，不會有肢體接觸。（示意圖／CFP）

她強調，「我這個租借的女友，主要是幫客戶解決一些面子上的問題，或者家庭方面催促戀愛的困擾。按照業內收費標準，如果是去見家長，那麼客戶父母和親戚給的紅包就是報酬，價格在500元至800元之間（人民幣），超出的部分會退給客戶。」

娜娜對於這份兼職一點也不馬虎，出發前會與客戶對過一切細節，像是家庭狀況、家人基本資訊、穿著、吃飯過程是否需幫對方夾菜、什麼時候要幫女方拿包等細節，皆會與客戶再三確認。

娜娜也坦言，已接到不少「訂單」，不少年輕人面臨著過年回家，父母親戚們催婚的壓力與焦慮，只能「另闢蹊徑」找到她們。不過，這份工作也存在著不少人身安全的風險，在出租過程中，極有可能打法律的擦邊球，進而給自己帶來無法預料的傷害。

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關鍵字：

租借女友兼職單身族婚嫁過年

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