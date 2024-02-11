你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

▲「數字」在生活中無所不在，還會影響人們做的每個決定。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

餐廳的評分、發文的按讚數、今天走了多少路…，「數字」以不同形式圍繞在我們的生活中，當凡事變得可量化的情形下，數字不再是冷冰冰的數據，而是會影響人的判斷和決定，但一個不慎，小心被數字帶風向，尤其數字是假新聞裡很好用的一招，《你有數字病嗎？》一書就特別介紹兩種用法。

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作者：麥可．達倫、海里格．托爾布約恩森

摘自：時報出版《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》

●精選書摘

以前的人管這種東西叫作政治宣傳，今天的我們叫它「假新聞」。數字原本就是最經典的政治宣傳手法（Google關鍵字propaganda，你會發現教人如何辨識政治宣傳，以及如何自行製造政治宣傳，「數字」都在方法裡名列前茅），如今，數字也是假新聞裡很好用的一招，以下讓我們來介紹兩種用法。

首先，就算我們不相信數字的真實性，也不會改變我們受到數字的影響。以瑞典人口三十萬初的城市馬爾默（Malmö）的槍擊案為例，你覺得下面哪一個數字最為合理：

每年有六百人被槍打死？

每年有十個人被槍打死？

如果我們堅稱正確的數字是每年六百人，那你大概會覺得這個數字太高了—那裡才沒有一天快兩個人被槍打死呢。但如果在讓你在「六百人跟十個人之間二選一」，之後我們請你猜猜看實際的人數是多少，你的猜測多半會高於零人或十人，大多數人會猜一個六百人跟十人之間的數字，而且不會是五十五或七十八。這是因為前面出場的數字會創造出一種框定效果，這點無關乎那些數字的對錯。

我們敢這麼說，是因為我們測試過了。

在馬爾默的致命槍擊問題被大肆報導的高峰（當時正好遇到瑞典國會與地方選舉的前夕），我們隨機找來一千多名瑞典人並分成兩組，其中一組對「馬爾默每年有六百人被槍殺」的聲明做出反應，另外一組則需要對「馬爾默每年有十人被槍殺」之說做出反應。第一組人看到六百人的數字後心想這也太高了吧，肯定是假的；但要他們直接猜測實際的年均被槍擊人數時，他們給出的答案幾乎是第二組的兩倍高（第二組人看了十個人的說法，覺得這應該有可信度）。第一組人在看到六百人被槍擊的數字後，會覺得住在馬爾默應該得戰戰兢兢。雖然他們也認為這個數字太扯，但他們對真相的判斷還是免不了受到影響。

心理學家稱這種現象是「定錨效應」：在確立對某件事物的理解之時，我們需要一個支點去錨定我們的理解。由於數字可以三兩下就鑽進我們的大腦神經元，所以我們根本來不及把它拒於門外，它就已經扎根在那兒，影響著我們的判斷，即便我們明知道它並非正解。

比方說，如果你被問到未來十年發生核戰的機率是大於還是小於九成，你多半會回答小於；而如果你被問到這個機率是大於或小於百分之一，你多半會回答大於。但如果你被問起認為這個機率應該是多少，這時你就會受到開頭問題的影響—回答第一個問題的你會猜比較大的數字（因為九成這個數值已經被植入你的腦中），而回答核戰機率大於百分之一的你則會猜一個比較小的數字。

進行這場實驗的學者之後重做了實驗，並且在第二次實驗中請受試者想清楚核戰需要什麼條件才會爆發，或是直接告訴受試者那九成跟百分之一的數字是他們瞎編的。結果呢？完全沒有改變。一次又一次，那些被植入九成想法的人都猜了一個在百分之二十五上下的數字（！）；至於被植入百分之一想法的人則猜了一個低許多的數字，大概是百分之十。

更怪的狀況發生在我們以為自己已經從不正確的數字中被解放出來，對自己的預估值感到比較有把握的時候。當巴西聖保羅經濟學院的學生被要求預估大型上市公司的市值時，毫不意外地，他們的推測也因為有無先被問到該市值高或低於某個（明顯過高或過低）的特定數值而有所不同。同時，他們也表現出對自身的推測值有很高的自信（結果幾乎錯得離譜），這種自信是在那些沒有先看過其他數字就直接進行推測（而且還猜得比較對）的人身上所看不見的。他們甚至自信到想拿錢去賭。

所以數字耍了我們兩回：不管我們相信與否，它都先影響了我們一回，然後又在我們不相信它的時候，讓我們更確信（其實已經受到影響的）自己的看法就是真相。

★本文經時報出版授權，節錄自《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》一書。