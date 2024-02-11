　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

▲彩虹數字學。（圖／pexels）

▲「數字」在生活中無所不在，還會影響人們做的每個決定。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

餐廳的評分、發文的按讚數、今天走了多少路…，「數字」以不同形式圍繞在我們的生活中，當凡事變得可量化的情形下，數字不再是冷冰冰的數據，而是會影響人的判斷和決定，但一個不慎，小心被數字帶風向，尤其數字是假新聞裡很好用的一招，《你有數字病嗎？》一書就特別介紹兩種用法。

《你有數字病嗎？》（圖／時報出版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

作者：麥可．達倫、海里格．托爾布約恩森

摘自：時報出版《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》
●精選書摘

以前的人管這種東西叫作政治宣傳，今天的我們叫它「假新聞」。數字原本就是最經典的政治宣傳手法（Google關鍵字propaganda，你會發現教人如何辨識政治宣傳，以及如何自行製造政治宣傳，「數字」都在方法裡名列前茅），如今，數字也是假新聞裡很好用的一招，以下讓我們來介紹兩種用法。

首先，就算我們不相信數字的真實性，也不會改變我們受到數字的影響。以瑞典人口三十萬初的城市馬爾默（Malmö）的槍擊案為例，你覺得下面哪一個數字最為合理：

每年有六百人被槍打死？

每年有十個人被槍打死？

如果我們堅稱正確的數字是每年六百人，那你大概會覺得這個數字太高了—那裡才沒有一天快兩個人被槍打死呢。但如果在讓你在「六百人跟十個人之間二選一」，之後我們請你猜猜看實際的人數是多少，你的猜測多半會高於零人或十人，大多數人會猜一個六百人跟十人之間的數字，而且不會是五十五或七十八。這是因為前面出場的數字會創造出一種框定效果，這點無關乎那些數字的對錯。

我們敢這麼說，是因為我們測試過了。

在馬爾默的致命槍擊問題被大肆報導的高峰（當時正好遇到瑞典國會與地方選舉的前夕），我們隨機找來一千多名瑞典人並分成兩組，其中一組對「馬爾默每年有六百人被槍殺」的聲明做出反應，另外一組則需要對「馬爾默每年有十人被槍殺」之說做出反應。第一組人看到六百人的數字後心想這也太高了吧，肯定是假的；但要他們直接猜測實際的年均被槍擊人數時，他們給出的答案幾乎是第二組的兩倍高（第二組人看了十個人的說法，覺得這應該有可信度）。第一組人在看到六百人被槍擊的數字後，會覺得住在馬爾默應該得戰戰兢兢。雖然他們也認為這個數字太扯，但他們對真相的判斷還是免不了受到影響。

心理學家稱這種現象是「定錨效應」：在確立對某件事物的理解之時，我們需要一個支點去錨定我們的理解。由於數字可以三兩下就鑽進我們的大腦神經元，所以我們根本來不及把它拒於門外，它就已經扎根在那兒，影響著我們的判斷，即便我們明知道它並非正解。

比方說，如果你被問到未來十年發生核戰的機率是大於還是小於九成，你多半會回答小於；而如果你被問到這個機率是大於或小於百分之一，你多半會回答大於。但如果你被問起認為這個機率應該是多少，這時你就會受到開頭問題的影響—回答第一個問題的你會猜比較大的數字（因為九成這個數值已經被植入你的腦中），而回答核戰機率大於百分之一的你則會猜一個比較小的數字。

進行這場實驗的學者之後重做了實驗，並且在第二次實驗中請受試者想清楚核戰需要什麼條件才會爆發，或是直接告訴受試者那九成跟百分之一的數字是他們瞎編的。結果呢？完全沒有改變。一次又一次，那些被植入九成想法的人都猜了一個在百分之二十五上下的數字（！）；至於被植入百分之一想法的人則猜了一個低許多的數字，大概是百分之十。

更怪的狀況發生在我們以為自己已經從不正確的數字中被解放出來，對自己的預估值感到比較有把握的時候。當巴西聖保羅經濟學院的學生被要求預估大型上市公司的市值時，毫不意外地，他們的推測也因為有無先被問到該市值高或低於某個（明顯過高或過低）的特定數值而有所不同。同時，他們也表現出對自身的推測值有很高的自信（結果幾乎錯得離譜），這種自信是在那些沒有先看過其他數字就直接進行推測（而且還猜得比較對）的人身上所看不見的。他們甚至自信到想拿錢去賭。

所以數字耍了我們兩回：不管我們相信與否，它都先影響了我們一回，然後又在我們不相信它的時候，讓我們更確信（其實已經受到影響的）自己的看法就是真相。

★本文經時報出版授權，節錄自《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》一書。

ET快訊
國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統
夫妻手牽手安樂死　結縭70年一起離世
2寶媽過年闖禍！　帶12歲女+8歲兒放鞭炮慘了
包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌　怒：明年不回來了
湖人本季最後補強來了！　才交易又釋出讓渡
春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

強化春節作業安全　台南勞局保護勞工平安過好年

考駕照筆試「路權判定」最常錯　機車路考魔王關還是直線7秒

討厭過年！同輩親戚「身分太狂」　台積RD嘆：一山還有一山高

國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統

《國足奇俠傳》足球惡搞犯規大賽　想贏球先買通裁判

星二代姊妹超正！庭庭短背心洩小蠻腰　妹妹大裸美背全網暴動了

山本由伸身高不是問題　道奇教頭想起巨人一代名投

俄軍事力急速狂增！丹麥料「北約3年內恐遇襲」：快強化戰備

瑜伽初學者入門必看！10大種類＆基礎體式　天鵝式練腹部手臂最快

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

生活熱門新聞

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

過年哪項習俗最該被廢掉？這1事被點名：什麼爛規矩

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

更多熱門

相關新聞

全球100個「假新聞網站」可追溯到這1家中企

全球100個「假新聞網站」可追溯到這1家中企

總部位於加拿大多倫多的資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日發布一份報告顯示，設於全球各地的100多個偽裝成新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，並在當地新聞資訊中穿插散布一些親中宣傳內容，進行一場廣泛影響力的運動。

生日「整數年」覺得自己特別老！

生日「整數年」覺得自己特別老！

中國惡意假消息　欲破壞信任藉故動武

中國惡意假消息　欲破壞信任藉故動武

AI導致假新聞與訊息滿天飛！學者建議：冷靜思考不轉傳再查證

AI導致假新聞與訊息滿天飛！學者建議：冷靜思考不轉傳再查證

冒充美國人貼文帶風向！Meta刪逾4700中國假帳號

冒充美國人貼文帶風向！Meta刪逾4700中國假帳號

關鍵字：

數字假新聞政治宣傳帶風向

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面