　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球100多個「假新聞網站」　資安機構：背後是中國這1家公司

▲▼加拿大茲安機構發現中國一家深圳市海賣雲享傳媒有限公司在全球30國成立100多個「偽新聞網站」，傳播親中內容。（圖／翻攝自海賣雲享網站hmedium.net）

▲加拿大資安機構發現中國一家公關公司，在全球30國成立100多個「偽新聞網站」，傳播親中內容。（圖／翻攝自海賣雲享網站hmedium.net）

記者張寧倢／編譯

總部位於加拿大多倫多的資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日發布一份報告顯示，設於全球各地的100多個偽裝成新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，並在當地新聞資訊中穿插散布一些親中宣傳內容，進行一場廣泛影響力的運動。

根據路透社報導，公民實驗室報告提到，這些親中宣傳材料被發布在歐洲、亞洲與拉丁美洲等大約30個國家的100多個網站上，內容穿插著以中國官媒和各國當地新聞機構作為來源，並集合而成的新聞。

研究員Alberto Fittarelli在報告中提到，雖然目前為止，這些假新聞網站的曝光度仍然非常地低，但因為網站的快速增加以及對於各地語言和內容的適應性，這些宣傳內容在當地媒體與目標受眾之中被無意間放大的風險也在增加。

報導指出，假網站的內容包含陰謀論，且通常是關於美國或美國盟友，例如有一篇文章是在指責美國科學家「外洩了COVID-19病毒」，另外也有一些文章是在反駁那些批評北京的輿論。

過去少有研究人員能把這類操作與特定單位做連結，但公民實驗室表示，他們追查發現這項擴大宣傳影響力的活動始於2020年中期，且這些網站可以追蹤到一家位於中國的公關公司「深圳市海賣雲享傳媒有限公司」（Shenzhen Haimai Yunxiang Media Co., Ltd），也被稱為海賣科技（Haimai）。

▲▼深圳市海賣雲享傳媒有限公司。（圖／翻攝自百度百家號）

▲深圳市海賣雲享傳媒有限公司在陸網社群上的發文內容。（圖／翻攝自百度百家號）

路透社報導稱，海賣雲享傳媒並未回應路透社的置評要求，撥打其存檔版網站上列出的電話號碼也無法取得聯繫。中國駐美大使館在一份電子郵件中聲明，「在原則上，把親華內容與報導稱作『虛假資訊』，反華內容與報導稱為『真實資訊』，這就是典型的偏見與雙標」。

▲▼深圳市海賣雲享傳媒有限公司。（圖／翻攝自百度百家號）

▲根據大陸網站資訊，深圳市海賣雲享傳媒有限公司成立於2019年，資本額為3萬人民幣（約新台幣13.2萬元）。（圖／翻攝自陸網企查查）

公民實驗室舉了一個自稱《羅馬日報》（Roma Journal）的網站為例，它看起來非常像義大利當地的新聞媒體網站，主頁頭版討論義大利總理的政治展望、北義省份的熱氣球與新書發行，但主頁一角有個「新聞稿」（press releases）按鈕選項，點擊進入分類後就可以看見一連串中國官媒的文章，主題包含中國對全球經濟復甦的貢獻、中國推動的科技創新等。

美國科技巨擘Meta於2023年11月一份報告指出，中國影響力行動已增加拓展到亞洲之外，並稱這是自2020年以來威脅風險格局中最明顯的變化。

▼深圳市海賣雲享傳媒有限公司其中一個旗下網站，名稱為海賣科技全球，專營海外媒體發稿、國外新聞發布。（圖／翻攝自陸網）

▲▼深圳市海賣雲享傳媒有限公司。（圖／翻攝自百度百家號）

ET快訊
德國公主「上空露點」！　王室首位全裸登花花公子
旅遊業怒了！　擬520上街抗議
年終領181萬！　50K傳產妹：辛苦值得了
「見街上1景象」他嘆年味變淡：一年不如一年！
梅西惹怒陸網！　球迷「火燒、剪爛球衣」
快訊／丟丟妹認愛186帥哥！　男方身份曝光
邦交拉警訊！　瓜地馬拉發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國公主「上空露點」登花花公子！　首位王室成員全裸上封面

美參院未通過美墨邊境等包裹法案　共和黨：援烏以案仍有機會

邦交拉警訊！　瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

我駐美代表：中國以「欺騙竊取」方式欲追趕台灣晶片技術

婚禮驚見老公前任　公婆竟脫口「兒子應該娶她」！新娘當場崩潰

全球100多個「假新聞網站」　資安機構：背後是中國這1家公司

威而鋼預防失智！　研究證：有助降低罹患阿茲海默風險44%

澳洲擬修法允勞工「下班不接老闆電話」！拒無償加班　違者將開罰

聯合國秘書長：世界進入混亂時代　安理會深陷「危險分裂」

旅客「嫌房間臭」留1星負評　飯店竟威脅：公開入住監視器畫面

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

德國公主「上空露點」登花花公子！　首位王室成員全裸上封面

美參院未通過美墨邊境等包裹法案　共和黨：援烏以案仍有機會

邦交拉警訊！　瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

我駐美代表：中國以「欺騙竊取」方式欲追趕台灣晶片技術

婚禮驚見老公前任　公婆竟脫口「兒子應該娶她」！新娘當場崩潰

全球100多個「假新聞網站」　資安機構：背後是中國這1家公司

威而鋼預防失智！　研究證：有助降低罹患阿茲海默風險44%

澳洲擬修法允勞工「下班不接老闆電話」！拒無償加班　違者將開罰

聯合國秘書長：世界進入混亂時代　安理會深陷「危險分裂」

旅客「嫌房間臭」留1星負評　飯店竟威脅：公開入住監視器畫面

統一獅29位選手出征日本交流　農曆年後12場熱身賽拚開季名單

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

蔡政府停招赴陸旅遊團！業者嗆快收回禁團令　擬520上街抗議

德國公主「上空露點」登花花公子！　首位王室成員全裸上封面

鐵漢柔情！辦過中橫桶屍案　派出所長邱量虔助彩虹爺爺後事超暖心

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

蔡壁如將「決裂」柯文哲？　郭正亮斷言結局

春節年菜大魚大肉吃太飽　陽大醫院籲小心胃食道逆流症

月薪多少才合理？他領55K被家人嘴太少　過來人喊：賺200萬也被嫌

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

國際熱門新聞

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

68歲婦人擁2400萬資產　卻只搶超市打折食品

英鋼琴家：中國客鬧場讓我更激進

瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

哈瑪斯「停火計畫」被拒！　以色列總理下令準備進軍

即／福島第一核電廠5.5噸污染水外洩　東電回應了

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

暖心員工送老闆一輛車　他見新車腦袋空白

臉上長皺紋居然和「細菌」有關

快訊／北韓宣布廢除「南韓經濟合作協議」

美股收紅　標普再創新高

19歲女豐臀「注射可疑植入物」ICU住3周離世

小吃店「殺蟲劑」暖爐旁爆炸　4人炸傷送醫

和丈夫屍體同床4年！　婦：希望每天看到他

更多熱門

相關新聞

中國最大記憶體廠來台挖角60人　陸商經理遭起訴

中國最大記憶體廠來台挖角60人　陸商經理遭起訴

中國最大快閃記憶體晶片製造商長江存儲，與特納飛公司、監控設備研發商海康威視等陸企，先前陸續被美國列為制裁對象，卻仍透過境外繞道或與台商合作等方式，違法在台以年薪150萬元不等挖角約60名高科技人才，台北地檢署2日依違反《兩岸人民關係條例》起訴陸籍的海康威視經理樓星云、3名台商獲緩起訴。

中國惡意假消息　欲破壞信任藉故動武

中國惡意假消息　欲破壞信任藉故動武

AI導致假新聞與訊息滿天飛！學者建議：冷靜思考不轉傳再查證

AI導致假新聞與訊息滿天飛！學者建議：冷靜思考不轉傳再查證

Google警告中國加大對台網路攻擊

Google警告中國加大對台網路攻擊

竹科裁員搞資訊戰　媒體擔心自己就好

竹科裁員搞資訊戰　媒體擔心自己就好

關鍵字：

假新聞假網站假媒體中企海賣科技海賣雲享親中宣傳中國官媒

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面