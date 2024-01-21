生日「整數年」覺得自己特別老！吃飯住宿都要評分⋯滿足感更低

▲如今人們活在事事追求KPI、凡事都可以量化、也可以評分的「數字爆炸時代」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

你被數字控制人生了嗎？很多人或許會在第一時間否認，但你今天走了多少步、平均每天睡幾小時、多久跟伴侶上床一次、社群發文多少人按讚、IG限動多少人看、BMI符合標準嗎？曾在Google評論留下負評嗎？這些都證明了我們如今事事追求KPI、凡事都可以量化、也可以評分的「數字爆炸時代」，卻不代表這讓我們變得更幸福。瑞典與挪威兩位經濟學家研究並分析數字的奧秘，讓我們防範「量化」與「比較」帶來的不快樂，擁有更幸福、健康的生活方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲生日遇到整數歲時，常常會感到自己變更老。（示意圖／Pixabay）



「整數」對人們心情影響很大，尤其在適逢30、40、50歲生日時，很多人會感覺自己變老，幸福感也比其他歲數時還低。數字跟人的生活、身心健康已產生字不可分的關聯，甚至是球場上選手的背號，也會影響得分表現。

兩名最特立獨行的經濟學教授麥可．達倫（Micael Dahlen）、海里格．托爾布約恩森（Helge Thorbjørnsen），分別來自瑞典斯德哥爾摩與挪威，前者主要研究範圍為包括經濟學、人類福祉、社會福利，所寫的書主題廣泛，涉及行銷、幸福、連環殺手、社交媒體等；後者研究重點為消費者心理學、行為經濟學、幸福學、決策、科技應用。

兩位教授解開從古至今的「數字迷思」，研究認知心理學與數字作用，並引用不同國家的科學實驗成果，分析數字如何滲透我們的頭腦、身體，影響我們的思考、感受，並且在人們未察覺的情況下，影響所做的每個決定。

▲越在意社群媒體追蹤數、按讚數的人是危險的，他們不僅比較容易焦慮，道德感還比較低。（示意圖／記者周亭瑋攝）



有關數字的奧妙非常多，例如，很多人會把數字和金錢劃上等號，所以在社群上的按讚數越高、追蹤人數越多，表現會越像一個「有錢的王八蛋」。而那些越在意社群媒體追蹤數、按讚數的人是危險的，他們不僅比較容易焦慮，道德感還比較低。

另外在籃球場上，背號較小的球員，平均得分比背號較大的球員高；但曲棍球選手的背號，則是越大越好，平均得分最高的是91號。

▲籃球場上背號較小的球員，平均得分比背號較大的球員高。（圖／PLG職籃提供）

而有些人也會透過數字來評分自己的健康、生活，像是利用運動手環監控每日運動量，可能會讓人們的表現變好一點，但實際上「也只有好一點點而已」，最後反而會導致「內在動機逐漸下降」，無法持之以恆。

對旅行住宿、吃飯、看電影⋯，做什麼都要打星評分的人，其實不僅破壞了體驗，還會導致讓你標準越來越嚴苛，也越來越難得到滿足感。

還有像是在許多公司，都會制定KPI 業績目標來要求員工；不過這也會導致員工調整做事順序，只是為了符合目標，但那些「沒被列在KPI上卻很重要的事情」，就會被「徹底放生」。

在選戰期間，只要候選人的按讚數越高，大家就會認為他的話有可信度，甚至不用點進影片看他們說了什麼。而不管資訊正確與否，只要在政策裡加上數字，大家就會以為這是理性、客觀、科學務實。

這些例子一再告訴我們，數字正在改變人們對於身體、心理、個人認知、人際關係，還有社會的一切觀感。但明明幾年前，很多人壓根不在乎一天走了多少步、螢幕使用時間有多長；不在乎朋友數和按讚數多少、跟他人相比如何。

不過才幾年時間，如今事事追求KPI、事事計算，聚餐必須選在評分最高的餐廳，就連睡覺也要戴上智能手錶追蹤睡眠品質，我們已來到一個凡事都可以量化，也可以評分的「數字爆炸時代」。

▲《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》繁體中文版由時報出版。（圖／時報出版）

兩位教授說，依賴數字的生活，對人的影響有好有壞。他們共同合作撰寫書籍《你有數字病嗎？：數學、數據、績效、演算法，數字如何控制我們的每一天》（Sifferdjur : hur siffrorna styr våra liv），繁體中文版將由時報出版在1月23日發行。

兩人以幽默的口吻、有趣的實例，探究數字與身體、自我認同、表現、體驗、人際、經濟、新聞、社會之間的關係，讓讀者在數字時代中，防範「量化」與「比較」帶來的不快樂，擁有更幸福、健康的生活方式。