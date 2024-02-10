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一年不用洗面乳「用牛油卸妝」　痘痘粉刺全好了！她曝驚人對比

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 坎蒂絲聲稱用清水和乾刷，成功改善皮膚問題。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子飽受皮膚問題所苦，因此下定決心「一年不洗臉」，捨棄各種護膚產品，改用動物脂肪卸妝，並僅用清水沖洗和乾刷去角質，儘管被不少人嫌髒，卻治好她的粉刺和青春痘，引發網友熱議。

@thrivewithcandice Just water & beef tallow and my skin has never been better dry brush is from @Primally Pure and beef tallow from @ELA SKIN CO. #nontoxicskincareroutine #naturalskincare #naturalskincareproducts #nontoxicskincareproducts #beeftallowskincare #drybrushingskin #drybrushingbenefits ♬ original sound - Candice | UGC Creator

《每日郵報》報導，女網友坎蒂絲（Candice）1月在TikTok上傳影片分享，她從15歲起飽受粉刺和青春痘困擾，並公開過去的照片，可見她從臉頰到下巴佈滿粉刺，有時還會長出又大又紅的痘痘，但自從她改用乾刷和清水洗臉，皮膚真的「被治癒」，變得乾淨透亮。

坎蒂絲指出，一般人的護膚程序太過複雜，使用的產品包含「刺激性化學物質和破壞激素的成分」，因此她使用乾的毛刷刷掉乾燥和油性的斑塊，並捨棄洗面乳。

她認為，每天早晚用洗面乳洗臉「其實是在破壞皮膚保溼系統」，因此她選擇只在晚上用溫水洗臉清潔，早上則用乾毛刷去角質，需要卸妝時會使用動物脂肪，通常是牛油，需要深層清潔時則使用椰子油。

坎蒂絲說道，由於市面上護膚產品琳瑯滿目，很多人認為用清水洗臉很髒，但她呼籲「回到最基本，讓身體自我治癒」，「讓我們把不每天洗臉、使用單一成分的產品保濕變成常態吧！」

這段影片至今累積逾680萬次觀看，網友紛紛留言表示，「看了這個之後我只在晚上洗臉」、「沒錯，用清水洗臉，用牛油保濕，皮膚容光煥發，我一用洗面乳就會長痘痘」，但也有人持反對意見，「我找到一款好用的洗面乳，搭配簡單的護膚品，才慢慢治癒我極度敏感的皮膚」。

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