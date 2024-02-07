　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抖音CEO張楠將卸任　重心轉移至剪映發展

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

抖音集團CEO張楠7日透露，準備卸掉身上的重任「抖音集團CEO」，未來將把重心轉移到字節跳動旗下的影音剪輯軟體剪映的發展上。

根據陸媒報導，張楠是在微信朋友圈宣布此事，他提到，卸任之後，將專注從「心」出發，用始終創業的狀態，在未來的十年再折騰一些熱愛的事情。

她還強調，很期待跟剪映的夥伴一起在AI的時代成長，繪製出腦海中的奇幻世界。

▼抖音集團CEO張楠。（圖／翻攝字節跳動）

▲▼抖音集團CEO張楠。（圖／翻攝字節跳動）

位元組跳動CEO梁汝波對此回應，感謝張楠過去帶領中國資訊平台業務的貢獻與突破，期待她在新崗位上再接再厲。

張楠為創業出身，曾開發圖片社區APP，公司後來被字節跳動收購，2014年帶領團隊正式加入字節跳動，是抖音的創始元老之一，帶動抖音「從0到1」發展。2020年，張楠成為抖音首位女CEO，全面負責抖音、火山、市場品牌等業務。

業界人士透露，張楠辭任後，抖音集團沒有新設CEO的計劃，集團業務將由抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超、抖音電商負責人魏雯雯、抖音生活服務負責人浦燕子以及抖音廣告業務負責人趙修影分別負責。

業內人士也提到，張楠最近一年已經把絕大多數精力轉移到剪映相關業務上，並親自帶隊尋求在AI輔助創作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視訊的產品。

剪映是字節跳動旗下臉萌科技開發的一款影音剪輯軟體，該軟體依託於抖音平台，面向該平台使用者製作短影音內容，也兼容iOS、安卓、Windows、Mac OS等作業系統。

ET快訊
快訊／觀光署重大宣布　赴陸旅行團即起停招
快訊／雨來了！1地大雨特報　入夜後再擴大
快訊／棒球教練驚爆性侵6球員！　
首張1200萬刮到了！　他當場嚇傻：有沒有看錯
又有人回台被罰20萬！　5物品別再帶
和家人出國玩　王必勝再質疑：為何僅台中這包肉驗出
母植物人、父罹腦瘤　16歲兒休學扛龐大醫藥費
21歲兒打陳沂　媽媽出面：他很乖會顧店
連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身　女兒感動送飛吻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瑜伽老師幫壓腿下一秒GG…巨大一聲「咖」她瞬間慘叫！腿骨插出來

抖音CEO張楠將卸任　重心轉移至剪映發展

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付　飯店稱：彩排的空調費

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

大陸彩民「同組號碼」下133注狂掃30億獎金　破福彩雙色球紀錄

美中經濟工作組會談　北京：對美加徵關稅等表達關切

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭　一見上坡傻眼了

美日演習將陸列「假想敵」　陸：插手中國內政將付出沉重代價

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

瑜伽老師幫壓腿下一秒GG…巨大一聲「咖」她瞬間慘叫！腿骨插出來

抖音CEO張楠將卸任　重心轉移至剪映發展

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付　飯店稱：彩排的空調費

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

大陸彩民「同組號碼」下133注狂掃30億獎金　破福彩雙色球紀錄

美中經濟工作組會談　北京：對美加徵關稅等表達關切

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭　一見上坡傻眼了

美日演習將陸列「假想敵」　陸：插手中國內政將付出沉重代價

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

雙動力、3車型！MINI新一代Cooper汽油版亮相　台灣還要再等等　

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

混到進口豬驗出西布特羅？　農業部：國外都用萊克多巴胺

曹佑寧看Dcard留言笑吐「真的滿黑暗」　想法高EQ：有討論總比沒有好

蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康

Gogolook元月營收年增44% 　今年目標獲利倍數成長

台慶不動產桃竹苗尾牙　陳勢安現身氣勢如虹

反制中國更改M503航路！赴陸禁團令解除喊卡　1前提5月底前照出團

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

英廉航降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝

親戚女兒月薪2萬　害他回家過年被媽罵

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

瓜地馬拉想同時和台灣大陸當朋友　陸外交部：只接受一中

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照

被撞爛一身膠帶也要回家！車堅強民眾頻巧遇狂PO圖

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

對方有3兒！1寶媽憂「紅包成本」分配

更多熱門

相關新聞

重建數位城市廣場　社交軟體各自歸隊

重建數位城市廣場　社交軟體各自歸隊

Facebook經過二十年的演變，所謂的城市廣場正在歷經質變和重建。與此同時，用戶紛紛將對話和議論轉移到 了像WhatsApp和Telegram這些封閉空間。這樣的轉變以及影響，在2024年這個大選年，讓人特别感覺到捉摸不透。

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃

北捷冷知識曝！　月台「神秘光條」有4種燈號

北捷冷知識曝！　月台「神秘光條」有4種燈號

被逼問與中共關係！TikTok執行長怒：我新加坡人

被逼問與中共關係！TikTok執行長怒：我新加坡人

網傳1招「讓GG變大」　醫：恐會縮水

網傳1招「讓GG變大」　醫：恐會縮水

關鍵字：

抖音TikTok張楠

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

薇姿驚傳撤台！5月關閉零售點

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面