抖音CEO張楠將卸任　重心轉移至剪映發展

▲抖音。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

抖音集團CEO張楠7日透露，準備卸掉身上的重任「抖音集團CEO」，未來將把重心轉移到字節跳動旗下的影音剪輯軟體剪映的發展上。

根據陸媒報導，張楠是在微信朋友圈宣布此事，他提到，卸任之後，將專注從「心」出發，用始終創業的狀態，在未來的十年再折騰一些熱愛的事情。

她還強調，很期待跟剪映的夥伴一起在AI的時代成長，繪製出腦海中的奇幻世界。

▼抖音集團CEO張楠。（圖／翻攝字節跳動）



位元組跳動CEO梁汝波對此回應，感謝張楠過去帶領中國資訊平台業務的貢獻與突破，期待她在新崗位上再接再厲。

張楠為創業出身，曾開發圖片社區APP，公司後來被字節跳動收購，2014年帶領團隊正式加入字節跳動，是抖音的創始元老之一，帶動抖音「從0到1」發展。2020年，張楠成為抖音首位女CEO，全面負責抖音、火山、市場品牌等業務。

業界人士透露，張楠辭任後，抖音集團沒有新設CEO的計劃，集團業務將由抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超、抖音電商負責人魏雯雯、抖音生活服務負責人浦燕子以及抖音廣告業務負責人趙修影分別負責。

業內人士也提到，張楠最近一年已經把絕大多數精力轉移到剪映相關業務上，並親自帶隊尋求在AI輔助創作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視訊的產品。

剪映是字節跳動旗下臉萌科技開發的一款影音剪輯軟體，該軟體依託於抖音平台，面向該平台使用者製作短影音內容，也兼容iOS、安卓、Windows、Mac OS等作業系統。