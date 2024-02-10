搶走身障彩券商15萬刮刮樂！無良搶匪落網竟嗆：我就挑軟柿子啊

▲新北市三峽區文化路騎樓彩券攤遭搶，劉姓男子8小時後再返回兌獎遭警方逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

囂張惡賊！身揹2條通緝的劉姓男子除夕當天，看準新北三峽區文化路上騎樓擺攤的林姓婦人獨自賣刮刮樂好欺負，竟上前一把將價值約15餘萬的刮刮樂全搶走。三峽警分局獲報後，8小時內在桃園大溪逮到欲兌獎的劉嫌，他落網後還說：「我就是挑軟柿子啊，才找身障人士」，警詢後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

昨（9日）下午1時許，身穿鬼洗牛仔褲、黑上衣的59歲劉男跑到三峽文化路上，看準64歲林婦獨自在騎樓下賣刮刮樂，火速上前一把搶走，林婦大喊搶劫，卻剛好被路過的垃圾車音樂聲淹沒，轄區三峽員警獲報到場，組成專案小組，展開追查。

▲三峽警8小時內火速逮到搶匪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經查發現劉嫌搶完後步行到橋旁計程車排班處，搭乘小黃到大溪地區下車，三峽員警一路追到大溪，也聯繫桃園大溪分局到場協助，鎖定他前往一家彩券行兌換彩券，員警上門詢問，彩券老闆驚訝的說：「他剛剛才來換2500元」完全沒想到來兌獎的顧客竟是搶匪，正當老闆與員警看著螢幕上的監視器議論紛紛時，沒想到劉嫌竟再度折返，進到彩券行打算再兌獎，員警一眼就認出是他，當場上前逮人，也搜出他搶奪得手價值約15萬元的彩券，通通物歸原主。

▲59歲劉嫌行搶前在超商前鬼鬼祟祟勘查。（圖／記者黃宥寧翻攝）



據了解，原來64歲的林婦與67歲的沈翁今年元月才剛申請到台彩經銷商資格，坐著輪椅的老公平常就由老婆及2個成年兒女陪伴，一同在文化路騎樓賣彩券，昨中午是林婦與女兒幫忙販售，女兒利用空檔到超商內提領準備包給父母親的壓歲錢，沒想短短幾分鐘就被這名搶匪盯上。

然而，囂張劉嫌落網後還得意洋洋說，自己也害怕被抓，所以專挑身障人士行搶，但為何挑選林婦，他則說：「我就是挑軟柿子啊」，林婦得知搶匪落網後也哽咽說，本來昨是一家團圓，卻飯食不下嚥，好險警方順利逮人，而被搶的刮刮樂僅有5張面額2000元被刮開，其餘均完好無缺，更讓她喜極而泣，不斷致謝。

▲劉嫌穿鬼洗牛仔褲、黑色上衣躲超商附近鬼祟勘查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

囂張劉嫌搶匪除犯下這起搶奪案外，身上更背著搶奪及竊盜2條通緝，警詢後被依搶奪罪移送新北地檢署偵辦，也建請檢方向法院聲押，劉嫌大過年自認為聰明，專挑軟柿子打劫，這下踢到鐵板，大年初一就得進牢裡好好反省。