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社會 社會焦點 保障人權

約女學生彈吉他5天後挨告性侵　高雄男靠「對話紀錄」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓男子2022年3月間透過交友軟體結識未滿18歲的女學生A，雙方相約到家中彈吉他，進而發生性關係，沒想到5天之後反遭A女提告性侵。不過，高雄地院法官檢視A女與林男事後的對話紀錄、自述證詞等證據，最終認定性侵罪證不足，裁定林男無罪。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲A女指控遭到林男性侵，但並未獲得法官採信。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男2022年3月間透過交友軟體結識A女，雙方聊了2天決定相約碰面聊天、彈吉他，進而在林男家中發生性關係，結果5天之後，林男反遭提告性侵。林男強調，他雖然確實曾與A女發生性關係，但過程中沒有違反A女的意願。

A女則在接受偵查時提到，事發當下她因為很錯愕，所以沒有去醫院驗傷，但有跟林男去陽台看風景，再請對方載她回學校。兩人在事發2天之後曾互傳訊息，A女表明想再去林男家或者兩人一起出去走走；此外，A女在案發當日離開林男家時，也曾傳訊息給B男，對話中並未提及遭到性侵，也沒有出現情緒低落等表現或發出求救訊息。

高雄地院法官認為，A女在事發之後人身自由並未受拘束，當下卻沒有任何報警、逃離或向外人求助的舉動，事後甚至主動與林男聯繫，表明想再次前往對方住處、邀約外出，種種反應皆與常情有違。

再者，法官指出，本案是因為林男、B男、C男在停車場發生糾紛，經民眾報案，警方將B男、C男帶回警局再通知A女到場，A女才指控林男性侵並報警驗傷、提告。

法官認為，A女自己也承認，事發第一時間沒有報警或尋求司法管道救濟，而是與B男、C男透過群組討論，要約林男出來談判，有藉暴力索財之意，再考量到A女過往的經歷，最終不採信她的說詞；林男的部分則因為性侵罪證不足，裁定無罪，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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