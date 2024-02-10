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陸OL「過年有家不回住飯店」曝無奈原因　網友認同：睡得好又自在

記者黃翊婷／綜合報導

中國2024年春運，官方預計40天將有90億人次出遊或返鄉探親。不過，近日有一名廣東OL在網路上發文感嘆，自己32歲了，過年有家不回，選擇在飯店直接住到假期結束，只因為她在家中沒有單獨的房間，都讓給2個弟弟睡了。

正妹,美女,短裙,上班族,工作,職場,OL（圖／CFP）

▲廣東一名OL在網路上發文分享自己返鄉過年不住家裡，寧願住飯店的理由。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據《網易》報導，該名廣東OL在8日於網路上發文，標題為「誰懂啊，過年有家不回選擇住飯店」，內容提到，因為家中已經沒有單獨的房間，都讓給2個弟弟睡了，在家裡上廁所想換衛生棉還沒有垃圾桶可以扔，必須自己包好拿去外面的垃圾桶丟，讓她感到很無奈。

OL感嘆，自己已經32歲了，在外面是女強人的形象，回家卻要忍受這樣的待遇，過年回家住不如乾脆住飯店，想怎樣就怎樣，也不會被家人碎念化妝對皮膚不好、衣服買太多、睡太晚等等。

文章公開之後掀起中國網友熱議，還有不少人留言分享自己的經驗，「理解，感覺回娘家融入不了，即使再晚也不會住家裡」；另一名網友則表示，自己和丈夫、孩子是自駕13個小時回老家過年，同樣選擇住飯店，睡得好又自在。

甚至有細心網友歸納出原因，近幾年越來越多人回老家過年不住在家裡，主要是習慣城市生活的年輕人、父母去世的中年人、媳婦或女婿、已婚的女兒這4類，而選擇這樣做的原因，不外乎就是不想給家裡添麻煩，畢竟彼此生活習慣不同，難免會起爭執，例如洗澡時容易被碎念浪費水、開電暖器被說浪費電等等，住飯店反而能避免許多「家庭戰爭」。

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