名車半路拋錨「修理費破百萬」　原廠檢查12天獲判免賠理由曝

▲名車保固內拋錨卻須自付百萬修理費，車主提告吞敗理由曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北1名李姓男子買1輛賓士9人座商旅車從事私人包車旅遊服務，不料上路才2年，載客到清境農場途中突然失去動力，拖回原廠查出水箱冷卻液漏光造成引擎過熱受損，李男主張車子本身有瑕疵，向原廠求償132萬餘元，但新北地院一審判他敗訴，原因是李男愛車之前曾被機車對撞車頭，沒送回原廠檢修而失去保固所致，可上訴。

判決指出，李男2020年12月購買本案的商旅車，花了約200萬元，約定保固3年不計里程數。2022年12月24日傍晚5點多，李男載送外國旅客前往清境農場途中，踩油門突然沒動力，最後熄火罷工，他趕緊找同業接續客人的行程，自己把車拖回原廠檢查12天，發現冷卻水箱管路有破洞以致漏光，使引擎過熱故障。

原廠並指稱，李男2022年初開車與機車對撞，自行到未獲原廠授權的外廠修理但沒徹底修好，不符合原廠約定的保固條件，要李男自費120萬餘元的原廠修理費。

李男不服，表示買車後固定回原廠做1萬公里保養，前次車禍因原廠缺零件要等好幾周，他趕時間才到外廠修理，但之後仍回原廠定期保養2次，原廠技師卻沒發現水管破了，且此次故障前，儀表板沒顯示任何警告燈號，他懷疑原廠掩飾車子本身瑕疵，要求原廠履行保固責任。

但原廠不讓步，李男禁不起沒車停工數月的損失，先付清修車費繼續載客賺錢，並提告要求原廠以返還不當得利為由賠償他已付的修車費，外加他84天無法載客的營業損失12萬餘元。

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

原廠抗辯指出，拆解發現李男的車引擎內部過熱受損，機油濾芯裡都是鐵屑，研判先前到外廠修理，沒注意水箱支架位移、前方橫樑變形，後因行駛不斷震動摩擦水箱下水管以致破裂漏水，非車輛本身有瑕疵，且行車電腦診斷紀錄顯示，李男的車事發前至少4次出現冷卻液不足的訊號，也在儀表板亮起燈號。

法官認為李男選擇到未獲原廠授權的外廠修車，已違反保固約定，而委託台灣區汽車修理工業同業公會鑑定，也研判外廠沒徹底修好，且故障前約1000公里時，儀表板曾亮燈號提醒「添加引擎冷卻液」，而故障前最近1次進廠定保是在3個月前，當時目視底盤沒發現滲漏粉紅色冷卻液。

法官並指李男的車本次故障時，還能重新發動上路前往原廠，途中在高速公路才再度拋錨無法重新發動，當時儀表板也亮起故障燈號，據此認定車子本身無瑕疵，本案故障屬於可歸責個人事由，判李男敗訴，可上訴。