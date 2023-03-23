罕見！國立大學女教授佔校舍3年3月又9天　判賠553萬房租

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市某國立大學1名女教授2017年卸任校內教評中心主任後，拒不歸還辦公室，校方屢次發函、開會催促都碰壁，提告終於在2020年要回廳舍，校方再告女教授索討相當於3年租金的不當得利共553萬餘元，女教授抗辯校方不是房東，且已從她辦理校外委託的專案研究案經費中抽成10%，不應再索賠，台北地院審結，認定女教授抗辯無理，判她全額賠償，可上訴。

本案女教授擁有外國博士學位，研究專長為教育政治與政策分析領域，常走訪全國中小學從事評鑑工作，並長期接受政府機關委託進行許多研究案。本案源於女教授2017年7月底卸任為期3年的校內教評中心主任，仍與助理團隊持續佔用教評中心辦公室、遲遲不肯歸還。

校方無法解開女教授設定的辦公室密碼門鎖，多次發函、開協調會，催促女教授將教評中心辦公室騰空交給後手主任使用，女教授不讓步，反批校方刁難，校方從沒遇過老師霸佔廳舍的棘手狀況，恐引起仿效，因此對女教授提起民刑事訴訟，女教授才在2020年11月歸還辦公室完成點交。

但此事仍受議論，校方於是再告女教授佔用教評中心辦公室，從事與教評業務無關的個人專案研究計畫，應支付相當於租金的不當得利，依行政院訂頒的處理規則，以土地公告地價與房屋課稅現值計算，佔用3年3個月又9天，合計須付553萬餘元，並依年利率5%計息。

女教授抗辯校方所提土地謄本與教評中心辦公室門牌差2號，代表校方不是教評中心辦公室的管理機關，並推稱校方和委託機關簽約進行專案研究計畫、助理團隊由校方聘用，她掛名計畫主持人是幫校方辦事，且專案研究計畫須確保資安，校方跟委託機關講好撥款前，她不能擅自更動辦公室內的資訊機房設施。

女教授還表示，校方從專案研究計畫經費抽10%當成行政管理費，可見她是基於校方利益而使用教評中心辦公室，並非私人佔用，更沒造成校方損失，主張免賠。

法官查明謄本與現址門牌號碼的差異，源於1980年代當地曾整編門牌，但校區內的建築物當然是由校方擔任管理機關，不然女教授後來怎會把辦公室交還校方，所以女教授抗辯校方不是校舍的房東，顯然自相矛盾。

其次，法官指女教授歸還教評中心辦公室後，另到校外租辦公室繼續專案研究計畫，資訊機房也一併遷移，可見並非「不得任意變更」，加上教授承接校外機關委託研究案，依例須以學校名義簽約，校方仍尊重擔任計畫主持人的教授主導，助理團隊也由計畫主持人指揮監督，留不留任都是主持人說了算。

法官並查明本案女教授先前曾要求校方徵得計畫主持人同意前，勿逕行發文給委託機關，以免造成困擾，顯然這些與校內教評業務無關的委託案，應屬女教授個人研究計畫，女教授拒不歸還辦公室期間，等於獲得免繳辦公室租金的不當得利，而校方抽成的計畫經費支應水電文具等用途，跟房租無關，據此判決女教授依校方要求全額賠償，可上訴。