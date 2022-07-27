娶護理師反悔！醫師控妻外遇不斷還懷孕　怒討2600萬慘吞敗

▲台北一名劉姓醫師和張姓護理師結為連理後，劉男卻反控護理師外遇不斷，還威脅他若不給2600萬元的房屋貸款，就要將名下房產賤賣。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台北報導

台北一名劉姓醫師和張姓護理師2018年結婚，但婚後劉男卻控告張姓護理師不但隱瞞其父親留有龐大債務，更在2人婚後不斷外遇，甚至和小王發生關係懷孕。劉聲稱，事後他受迫簽下離婚協議書，同意將房子土地拿去貸款後，將其中2600萬元贈與張女，但劉男卻又反悔，認為張女獲有不當得利，怒對張女提告要求返還2600萬元。不過台北地院審理後，判劉男敗訴。

判決書指出，從事醫師職業的劉姓男子2018年和在他所經營的診所工作的張姓護理師結為連理，並將名下4筆房產過戶給張女，但劉男卻向法官怒控，婚後只要他有不順張女的意思，張女動不動就以離職相逼，甚至不惜詆毀他的名譽，更隱瞞張父留有龐大債務等事實。

劉男怒指，2人結婚後，張女竟不斷與其他男性外遇，甚至在2人已經分居後還發生懷孕等情事，2人關係因而轉淡協議離婚。

不過2人的離婚協議中也明定，劉男雖然可以拿回婚後過戶給張女的4筆房產，但必須拿相關房產去貸款2600萬元，再將2600萬元贈與張女。

但劉男事後卻反悔，表示當初是因稅務關係，才將房屋借登記在張女名下，張女卻以此為要脅，威脅劉男需貸款2600萬元，並將錢給她，如若劉男不從，就要賤賣房產，讓他迫不得已只好簽下離婚協議書，並依約定將2600萬元的房地貸款給予張女。

事後，他越想越不服氣，表示南京東路的商辦是當初他母親所贈與，而吉祥路公寓目前則是由80歲的高齡老父親居住，他為求對過世母親有個交代，同時也為不讓老父親流離失所，才會勉強答應離婚協議書上的條件。因此怒將張女告上法院，主張張女為不當得利，要求張女返還2600萬元。

庭審時，張女向法官主張，當初劉男將房屋過戶給她，是因為當時2人未在共同職場上公開彼此為夫妻關係，是劉男為了讓她安心，出於自由意志給的，何況當初離婚協議書還是劉男親自擬的。

台北地院審理2人當初所填寫離婚協議之相關內容後，劉男事後也依內容辦理貸款，並將款項交付給張女，儘管劉男表示是為了父母才要拿回房地，但法官認定他並未受到脅迫，認定他可以履約，判劉男敗訴。全案仍可上訴。