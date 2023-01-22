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社會 社會焦點 保障人權

樓上鄰居提告逼拆外牆冷氣機　他反控「要拆一起拆」結果出爐

▲日本網友分享，以隔熱墊覆蓋室外機，或為室外機裝上遮罩可有效節電。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲樓上住戶告樓下鄰居佔用外牆裝冷氣機影響公共安全，被反告「要拆大家一起拆」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

黃哲民／台北報導

北市1名住在12樓的許姓女子，認為住家正下方11樓住戶王姓男子未經社區全體屋主同意，擅自在11樓外牆安裝分離式冷氣室外機，潛藏墜落砸死人的風險，更可能失火向上延燒，還妨礙她使用緩降繩索等器材避難逃生，提告要求王男拆機回復外牆原狀並賠償19萬餘元，王男譏諷許女家也有類似狀況，反告許女要拆大家一起拆，台北地院認定雙方所住大樓規約沒禁止在外牆裝設冷氣主機，判雙方都敗訴確定。

本案雙方所住社區位於北市新生北路，由4棟15層大樓組成，許女和王男是同棟樓上樓下鄰居，許女2021年提告指稱，住11樓的王男貪圖自身方便與私利，未經社區全體屋主同意，擅自在11樓外牆釘上鐵架安裝2台分離式冷氣室外機。

許女聲稱，王家的室外機不僅佔用社區全體屋主共有的外牆與正下方社區中庭的上空，更有墜落砸死人的風險、威脅在社區中庭休憩聊天的大人與小孩安全，尤其室外機正下方1樓位置是同棟住戶唯一出入口，「墜落造成住戶死傷之機率更高！」所以她和家人都不敢逗留中庭花園。

許女更指王家的室外機擋住垂降逃生路線，使她家不能安裝緩降繩索等緊急避難設施，且室外機還有起火向上延燒的可能，萬一發生火警，將妨礙消防雲梯車、救生氣墊的運作，她和家人終日惶恐不已，提告要求王男拆除鐵架與室外機回復外牆原狀，並賠償她精神慰撫與打官司成本共11萬元。

此外，許女主張王男佔用外牆約1坪空間、持續2.5年，應一併支付社區全體共有人包含她在內，相當於租金的不當得利共8萬餘元。

王男抗辯指出，同社區近半數住戶在自家外牆安裝冷氣機，已是「多年慣例」、彼此默許，不構成無權佔用，社區管委會也從沒要求拆除。他譏諷許家也有同樣狀況，還比他多裝設遮雨棚，若他家的室外機可能造成危險，許女住在高樓層，對樓下住戶與行人的威脅豈不是更大。

王男認為要拆大家一起拆，提起反訴要求許女拆除突出於外牆的窗型冷氣機、冷氣支架跟遮雨棚，且許女也造成他精神損失，賠償金額相互抵銷。許女反駁指出，她家陽台沒外推，僅安裝落地窗放置窗型冷氣，已使用20年，不像王男將陽台外推、是3年內的新違建還佔用外牆裝室外機。

北院一審認為社區各戶外牆應屬各戶專有，因此許女以王男佔用外牆為名要求拆機回復原狀，欠缺法律依據，本案社區規約沒禁止在外牆安裝冷氣機與固定所需的支架、鐵架，社區管委會也未見制止、勸導舉動，一審據此判決雙方均敗訴，都不必拆機也不用賠償，雙方不服、均提起上訴，北院二審仍判雙方敗訴，全案確定。

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