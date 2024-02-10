春節外出注意宵小　北市警分析竊盜增加原因：熟人所為居多

▲北市竊盜案件發生增加，警方分析主要是同屋認識關係間的偷竊行為。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

農曆春節將至，警方有鑑於民眾至年貨大街、出外旅遊人潮眾多，且過年期間民眾身上常常攜帶大筆現金，所以特別針對防扒竊做宣導，提醒民眾注意附近周遭人士，以免遭宵小得逞受害，也統計出2023年整年度共發生248件竊盜案件，比2022年發生件數多，但是得手金額少了一半，分析出結果發現增加原因，竟是認識的熟人加害。

警方統計，2023年發生竊盜案件共計248件，相較於2022年多出14件，2022年民眾遭竊盜財物損失高達4300萬，2023年民眾被偷走財損約2千萬。

警方比較發生件數較多原因，主要是因同屋行竊，其中包括親屬間的偷竊、雇傭關係的竊盜以及朋友之間的竊盜案件，顯見都是認識的人進行竊盜行為。

警方指出，在侵入型的竊盜案件，主要是以隨機尋找未上鎖門窗、門窗損壞，以工具撬開門鎖後攀入行竊，從2022年的98件也有顯著降低，2023年降低了12件。

警方呼籲，不僅是年節期間，就是平時出遠門也應該要加設各項保全系統，例如出入口的監控、貴重物品放置的保險箱以及外出要注意門窗是否關閉，不要為了貪圖方便將備用鑰匙放置戶外，讓宵小有機可趁。