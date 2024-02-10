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凌晨摩鐵開房！她洗澡ING「撞見空中一幕」嚇壞　網狂勸放生

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲男友趁她洗澡時偷拍。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前深夜跟男友到摩鐵開房；沒想到，她洗澡時不經意抬頭一看，竟發現手機出現在半空中，嚇得她大罵三字經，事後男友不斷道歉，解釋只是想看她的身體，不過她仍難以接受，也無法再信任對方。

女網友在Dcard發文提到，凌晨跟男朋友去開房間，那間旅館的浴室上方是空心的，「我在裡面洗澡的時候，剛好看到手機出現在空中，馬上大喊X你娘。」

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事後，男友一直向她道歉，對於偷拍行徑則解釋道「因為我想看妳的身體。」此舉原PO無法理解，傻眼直呼「心裡整個WTF，等等不就要啪啪啪了嗎？搞得氣氛超糟，完全沒有辦法再信任他了。」

▲▼情侶，情趣，旅行，開房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，男友後來又補了一句「反正只有我自己會看阿！」這樣理所當然的態度，讓原PO更怒了。

對此，大票網友紛紛回應，「都刪掉了嗎？垃圾桶和雲端都要確認再確認，然後可以分手了，這種人太可怕了」、「現在不報警，未來等外流」、「會不會哪天在某某論壇看到妳」、「報警，然後把手機雲端什麼都刪光，垃圾相簿也刪掉，不然等外流」、「分手之後就外流了，之後妳還會發現有好多表姊妹」、「這個人超危險」、「信他個鬼～」。

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