佯稱監看寵物卻偷錄滾床單　正妹氣炸怒告「還有其他女子入鏡」

▲北市雷姓男大生認識觀賞樂團演出的女子，將人帶回家發生關係並全程以小米攝影機竊錄。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

北市雷姓男大生在音樂表演會上結識小軒（化名），對其產生好感邀約看夜景，途中雷男以想上廁所為由，將小軒帶回住處，接著以按摩為由鬆懈女方心房，一步步褪去衣物進而發生性行為，過程全被小米攝影機錄下來，小軒發現被偷拍後怒告。士林地院審理發現還有其他女子也入鏡，最後依妨害秘密罪，判處雷男有期徒刑10月。

判決指出，雙方於2022年2月19日在一場音樂表演會上結識，雷男邀約小軒看夜景，並駕駛車輛帶她離開，途中雷男表示想返家上廁所，將人帶回住家。

然而，毫無防備的小軒，步步走進雷男設下的「按摩」圈套，緩緩褪去身上衣物，將胸、臀、下體裸露，2人自然陷入情慾流動進而發生性行為，全程也被臥室床鋪的小米攝影機錄下，並上傳至雷男手機內。小軒事後得知性愛過程被偷拍，決定報警提告。

▲雷男竊錄他與小軒性愛過程。（示意圖／AI生成）

雷男挨告後，矢口否認有偷錄，辯稱有經過小軒同意，如果有意偷拍，會使用針孔攝影機；律師幫忙辯護表示，雷男是為確保家中飼養寵物安全及其動態，才會裝設小米攝影機，若是故意想偷拍，一定盡可能避免對方知道有攝影機存在，而使用體積小且隱蔽式的針孔攝影機，然而，小米攝影機很大台放在桌上，一般人都可看見。

小軒庭上哭泣說，當天發生性行為完全不知道房內有攝影機正在錄影、錄音，雷男也沒有告知會將全程錄下。

法官當庭勘驗小米攝影機大小，勘驗結果高度為12公分、底座長寬分別為8.4公分、8.6公分，難認小米攝影機如雷男與其律師所稱「很大台」，不採信其說法；且從扣押雷男手機內發現，還有他與其他不明女子在床上的性愛影像，認雷男是有意將鏡頭轉向床鋪，顯非單為確保家中寵物安全及其動態。

法官審酌雷男為圖滿足一己之私欲，竟以小米攝影機竊錄與小軒性愛過程，考量否認犯行，迄今未與小軒達成和解，兼衡自陳其大學在學中、現有父母需扶養為生，及檢方具體求刑有期徒刑2年意見等，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑10月。