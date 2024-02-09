嫁妝上億「4千萬現金+2套房」排場超誇張！知情人：新娘自己賺的

▲河南一新娘嫁妝999萬和法拉利。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鹿邑縣近日一場婚禮引發了廣泛關注，一新娘陪嫁的豐厚嫁妝讓人驚歎不已，其中包括深圳的房子和別墅、現金999萬（約新台幣4408萬元）以及一輛法拉利跑車等等，總價值上億元。之後，新娘被曝是一名白手起家、自己做生意的女性，嫁妝都是自己賺的。對於這樣的嫁妝，知情人都驚嘆這是很少見的。

這場在網上引起熱議的婚禮發生在河南周口鹿邑縣，從現場網友曬出的影片可以看到，新娘的陪嫁是這場婚禮最大的亮點。





▲新娘社交帳號曝光。（圖／翻攝自百度新聞）

影片顯示，新娘旁邊舉著很多個紅色牌子，紅色牌子上寫著都是嫁妝。其中包括，現金999萬元（人民幣，下同）、深圳的房子、別墅、法拉利跑車，總價值保守估計近億元。

這場婚禮上的金器同樣耀眼，影片顯示，新娘從由頭到腳掛滿金飾，一身金光閃閃。另外，婚禮現場的車隊也震驚外界，頭車是一輛勞斯萊斯，後面清一色的藍寶堅尼、法拉利等名貴跑車。

▲新娘自曝10年自己的對比照。（圖／翻攝自百度新聞）

婚禮曝光後，很快引發網友熱議。知情人透露，新娘是自己創業的，這些錢都是她自己攢出來的，知情人還透露新郎的家庭也非常的有實力。

2月7日，新娘的社交帳號曝光。新娘名叫麗子，她自曝14歲就開始闖深圳，靠著自己的打拼實現了財富自由，還透露自己從事醫美的行業。