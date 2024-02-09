42品種櫻花一次看過癮！　閩櫻花文化旅遊節搶攻春節人潮

▲福建永福櫻花節準備迎接春節賞花人潮 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年春節旅遊人潮爆滿，賞花行程十分熱門。福建龍岩市「2024年櫻花文化旅遊節」日前舉行開幕式，搶攻春節賞櫻花人潮，還能品茶。永福櫻花園規模全大陸最大，一共有42個品種。目前，櫻花已逐漸綻放，預估吸引數百萬觀看人潮。

▲ 櫻花節開幕式 。（圖／主辦方提供）

福建龍岩市「2024年櫻花文化旅遊節」暨漳平市第十三屆櫻花文化旅遊節在漳平市永福鎮開幕，正式拉開漳平櫻花文化旅遊序幕。

日前開幕式十分熱鬧，特色節目《客家迎賓曲》、魔術《櫻花爛漫》、歌曲《偷心》《春暖花開》《美麗中國》等輪番上演，獲得現場觀眾陣陣掌聲。

▲永福台品櫻花茶園，可以賞櫻花品茶一大特色 。（圖／主辦方提供）

來到永福台品櫻花茶園位於漳平市永福鎮後盂村的茶園和李莊村的台緣山莊，櫻花品種主要有中國紅、緋寒櫻、雲南櫻、染井吉野櫻、牡丹櫻、福建山櫻等，品種多達42個，花期大約在每年1月下旬到3月中旬。

隨著花時到來，櫻花已逐漸綻放，漫步在櫻花茶園內，百畝茶園裡片片緋紅點綴其中，茶綠櫻花紅的美景等著迎接春節賞花人潮到來。

龍岩市政府副市長詹崇仁也介紹，「龍岩正致力打造古田紅色游、永定土樓游、長汀古城游、丹霞溫泉游、休閒生態游五大文旅品牌，每條線路都各具特色，美不勝收。永福櫻花規模全國最大、時令全國最佳、景觀全國最美，邀請大家一起來賞花。」

櫻花文化旅遊節為期一個半月，除開幕式外，還有花王賽評選暨西山花卉展示中心布展、海峽兩岸美術家共創「大陸阿里山」長軸卷創作及展示、永福台灣街開街暨兩岸美食嘉年華、沈浸式夜遊永福櫻花園、漳台非遺過大年等活動，凸顯漳平特色文化旅遊資源。

▼ 永福台品櫻花園即景。（圖／主辦方提供）