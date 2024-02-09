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大陸 大陸焦點 特派現場

充電五分鐘續航218公里　陸電動車「星途」充電站首布點3城市

▲大路電動車品牌星途趕在農曆年前宣布首批充電站布點上海等三座城市。（圖／翻攝微博）

▲大路電動車品牌星途趕在農曆年前宣布首批充電站布點上海等三座城市。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸奇瑞汽車旗下高級品牌「星途」官方趕在農曆年前宣布首批充電站上線，初期布點在上海、廣州和合肥三座城市。這批充電站號稱，「充電峰值功率近300kW、超充5分鐘即可續航218km。」據了解，星途星紀元系列在售車型僅1款星紀元ES，官方指導價格區間為19.88萬至33.98萬元人民幣（約87.5萬元至149.6萬元新台幣）。

▲大路電動車品牌星途趕在農曆年前宣布首批充電站布點上海等三座城市。（圖／翻攝微博）

《網易新聞》報導，2024年星途星紀元將圍繞全國重點28個城市建設超150個品牌場站，15%的場站配備超充樁，對京津冀、長三角、大灣區、成渝地區四大經濟帶70%的高速里程實現覆蓋。

據悉，星途星紀元充電地圖於2023年已接入30萬根包含超充樁的公共充電網，2024年預計接入公共充電樁至50萬根以上，範圍涵蓋國網、特來電、星星充電等補能體系。

至於星圖星紀元車款預計在2024第一季度再推出一款星記元ET車型，首輛車已於安徽蕪湖下線，這也是該品牌首款純電SUV，搭配車上擁有的充電地圖和星紀元超級App，可隨時查找充電樁、推播充電消息，並囊括導航和支付功能。

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