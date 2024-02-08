特斯拉裁員？　高層收郵件：要求評估「每個職位的必要性」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）所創辦的特斯拉，傳出可能將裁員。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

電動車大廠特斯拉（Tesla）傳出要求各高層評估各自團隊中每個職位的不可缺少性，此舉也引發員工擔憂，公司可能實施裁員。隨著Cybertruck的生產與其他公司發展，特斯拉2024年的營業額成長預估會放緩，且未來1年內的支出將超過100億美元（約新台幣3135億元）。

根據《彭博社》報導，特斯拉的高級主管們接到一封郵件要求評估團隊內每一個職位的必要性，特斯拉同時也取消部分員工1年2次的考績評估。儘管特斯拉在官網上仍掛著上百個招聘訊息，但相關消息傳出後，仍引發員工憂慮，害怕公司即將展開大規模裁員。

特斯拉的銷售成長明顯減緩，馬斯克也在近日強調要「削減成本」。特斯拉2023年並未實現50%的年銷售成長目標，隨後股價在今年1月下跌了約21%。特斯拉2023年的汽車交車量增加38%，分析師預測2024年將成長20%。

統計數據顯示，中國汽車製造商比亞迪有望在2024年取代特斯拉，成為全球電動汽車生產的領導品牌。儘管特斯拉正在努力跟上以低價電動汽車打響市場的其他製造商，但整體電動車需求正在減弱，經銷商更警告，還有許多堆積在倉庫的汽車並未銷售出去。

目前已有多間汽車製造商宣布大幅削減對電動汽車的投資，理由是需求低於預期。福特汽車1月才宣布削減旗下純電卡車F-150 Lightning的產量，該舉預計影響1400名員工。

特斯拉的員工人數從2020年至今足足翻了1倍，截至2023年底，在全球擁有14萬名員工，是2016年的8倍。《彭博社》指出，光是2023年特斯拉員工人數就增加了10%。馬斯克1月才向股東坦承，至今還在努力平衡投資與降價之間的關係。