2024歡樂慶元宵暨第十三屆海派文化藝術節　高雄佛光山開幕

▲2024歡樂慶元宵暨第十三屆海派文化藝術節在佛光山開幕。（圖／翻攝上海市文旅局）



大陸中心／綜合報導

「2024歡樂慶元宵暨第十三屆海派文化藝術節」2月8日在高雄佛光山開幕，其中的「海上春來——上海青年藝術家聯展」展出了白瓔、鮑鶯、洪健、毛冬華等15位青年藝術家的26幅優秀作品。

「歡樂慶元宵暨海派文化藝術節」作為滬台兩地文旅交流品牌項目，著力拓寬管道、創新內容、搭建平臺，圍繞兩岸文化交流和兩岸青年對話兩大主線，融入新一代青年藝術家的才華與熱情，呈現了兩岸交流合作、融合發展的新景象。

本次「上海青年藝術家聯展」以「海上春來」為主題，集中表達了海派文化所獨有的「傳承、融合、創新」特色，以飽滿而獨具的學術視野，從上海城市文脈和品格中求真探源、活化賦能，進一步通過藝術展覽彰顯時代特徵、中國特色、上海特點。

在兩岸各界人士的共同支持和參與下，「歡樂慶元宵暨海派文化藝術節」已經在台灣舉辦十多年，盼透過「海上春來——上海青年藝術家聯展」以藝術為媒，以文化人的角度來挖掘文化內涵，以藝通心的態度來傳遞文化魅力。

本次聯展由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局、財團法人人間文教基金會聯合主辦，上海文化聯誼會、中華藝術宮（上海美術館）承辦，展期從2月8日持續至4月7日，預計將吸引30萬名觀眾前來觀展。