罕見字「龘」怎念？　再多一個「龍」釋義大翻車

▲大陸《央視》2024年春晚主題 「龍行龘龘」成為過年最火的祝福語 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

龍年將至，大陸今年最流行祝福語就是「龍行龘龘」，不少社交軟體使用「龘」來祝賀，《央視》2024春晚主題也使用「龍行龘龘」。由於「龘」字結構獨特又罕見，一般民眾感到陌生，到底「龘」怎麼念？意思是什麼？帶您一塊認識。

去年12月2日大陸官媒《央視》公佈2024年春晚主題「龍行龘龘，欣欣家國」，由三個「龍」組成的罕見字「龘」火遍全大陸，各地舉行的新春活動，都以「龘」命名的相當之多，實際上讀懂或唸的出來的人也很有限。

▲「龘」念ㄊㄚ ˋ（音「踏」），龍飛之貌。（圖／翻攝 百度）

「龘」字曾出現於哪些文獻中，代表的寓意？「龍行龘龘」如何使用最正確？教育部異體字字典解釋，「龘」念ㄊㄚ ˋ（音「踏」），龍飛之貌。同「龖」。見《龍龕手鑑．龍部》。為「龖」ㄉㄚ ˊ（音「達」）之異體。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，《漢語大字典》和《漢語大詞典》都有收錄「龘」字，意思是龍飛之狀。「龍行龘龘」出自《玉篇·龍部》：「龘，龍行龘龘也」，形容群龍騰飛的樣子。

▼ 據《康熙字典》記載，「龘」出自第一部楷書字典《玉篇》。（圖／翻攝 央視）

上海文藝出版社有限公司副總編輯、《編輯學刊》主編王敏指出，「龍行龘龘」形容的是龍行飛舞的樣子，實際上傳統的用法與迎接龍年沒有關係。主要順應龍年的祝福語，三個龍的組合「龘」，和再一起變成六個繁體字的「龍」，讓人聯想到龍年六六大順，滿足大眾喜迎龍年、親近傳統文化的心理需要。

既然「龍行龘龘」希望龍年大吉大利，是不是「龍」越多越好。確實還有一個四個「龍」的字，讀音ㄓㄜˊ（音「哲」），是讋字的異體字寫法，讀音和意思與讋字完全相同。

至於四個「龍」的字，看似很喜氣熱鬧，實際釋義卻是話多、嘮叨，還好注音無法顯示，要是用錯龍年祝福語，真的尷尬了。

▼ 四個「龍」的字體注音無法顯示，釋義撈叨、話多。（圖／翻攝 百度）