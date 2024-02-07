明明是綠色！小黃瓜為何不叫「小綠瓜」...原因曝光

▲小黃瓜是許多美食不可或缺的配菜。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

小黃瓜價格便宜，涼拌或熟食都好吃。不過近日有一名網友好奇，表示小黃瓜不管是外觀還是果肉都是綠色的，為何取名為「小黃瓜」不叫「小綠瓜」呢？貼文曝光後，也引起熱烈討論。關於這個問題，其實農委會曾經做過解答。

一名網友在PTT以「小黃瓜明明是綠色的為什麼叫小黃瓜」為題發文，直指常見的小黃瓜明明從外皮到果肉，都呈綠色，為何不取名為小綠瓜，而是小黃瓜？

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貼文曝光後，掀起網友熱絡回應，有人盲猜，認為小黃瓜和香蕉一樣，完全成熟會轉為黃色，也有人說「紅茶的英文還叫黑茶呢，名字很重要嗎？」「可以搜看看胡瓜與黃瓜的典故，好像有關聯」、「口感像黃瓜但比較小型吧？我猜」。

實際上，台北農產運銷公司曾在臉書分享過小黃瓜的取名由來，有一說為小黃瓜多半在果實幼嫩就採收，黃色的花朵仍附著果實底部，故得名。也有一說為原以花胡瓜為名，但後來羯族人被稱為「胡人」，使得「胡」字帶有種族歧視、輕蔑之意，該字後來被禁用，小黃瓜才改名。

至於小黃瓜長大會變成大黃瓜嗎？北農則強調：「No～No～！」雖同是葫蘆科胡瓜屬，但是「小黃瓜和大黃瓜是不同品種」，所以小黃瓜長大後，也只是比較「Big size的小黃瓜」，不是俗稱的「大黃瓜」喔！

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