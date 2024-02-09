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桃園休閒農遊春節不打烊！　農場漁港吃喝玩樂通通有

▲桃園休閒農遊春節不打烊　

▲桃園竹圍漁港。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節期間，桃園各地休閒農遊不打烊！市府農業局8日表示，新屋海洋客家休閒農業區、觀音蓮荷園休閒農業區及大園溪海休閒農業區，串聯竹圍漁港、永安漁港、向陽休閒農場、九斗休閒農場、陽榮休閒農場，滿滿春節應景花卉、漁獲市集、海鮮、漁港夕陽及農場DIY體驗樂趣，桃園好吃、好逛好買真好玩。

▲桃園休閒農遊春節不打烊　

市府農業局表示，觀音蓮荷園休閒農業區是台灣客家文化重點發展區，是一個以海豐客語為主的濱海客家聚落，保有為數眾多的合院古厝，可以騎鐵馬尋舊探古。大園溪海休閒農業區是最北台灣主要的花卉產地，擁有埤塘生態景觀與農村文化資源，這裡的候鳥是攝影迷不可錯過的拍攝地點！

▲桃園休閒農遊春節不打烊　

新屋區海洋客家休閒農業區是同時具備農業及漁業特色的區域， 新香米、鵝肉及永安漁港新鮮的漁獲是這邊的明星特產，網美拍照景點海螺館、沿海防風林生態導覽搭配永安綠色隧道腳踏車體驗、後湖溪獨木舟體驗以及牽罟石滬特色亮點，處處蘊含著豐富自然、人文與生態的資源，是相當值得遊客造訪的寶地。

▲桃園休閒農遊春節不打烊　

春節期間不妨到桃園沿海地區走春，竹圍漁港、永安漁港，採購魚貨、並品嘗最美味新鮮的各式海產，聽聽海潮演奏出一段段這裡獨特的樂章吧。市府農業局同時建議，民眾出發前先確認各個農場園區新春期間營業時間，以免撲空。

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