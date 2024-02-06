長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

▲長庚科大范君瑜校長獲選台灣護理學會副理事長。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長年致力培育護理界菁英的長庚科技大學范君瑜校長，其畢業生於全台護理領域占比達12%，范君瑜校長在眾多台灣護理學會會員支持下，獲選為台灣護理學會副理事長，持續推動護理知識轉譯及專業人才培育，以提升對護理人員在疾病照護及健康促進的多元職能。

長庚科大6日表示，長庚科大在范校長的領導下，於英國泰晤士世界大學「2023學科領域排名」中，成為「臨床與健康」「生命科學」兩大領域全國唯一入榜的科技大學，其貢獻獲得學界與業界的肯定。

▲長庚科大是培育健康照護人才的重要搖籃。（圖／長庚科大提供）

「台灣護理學會」於1914年以「發展護理專業」、「促進護理研究」、「提升護理教育」、「增進國民健康」及「提升國際地位」等五大宗旨而成立，會員人數逾7萬5千名。范君瑜副理事長指出，隨著人口結構改變，醫療體系也不停的變遷，社會對於護理照護的要求更是不停的增加，護理領域必須邁向更專業更多元的方向發展。

未來自己除了在學界持續培育健康照護人才之外，也將繼續推動護理知識轉譯及專業人才之培育，提升對護理人員在疾病照護及健康促進的多元職能，以提供病人高品質、高效率的照護。