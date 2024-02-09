苗栗郊山去年56件山域救援　南庄加里山41件占7成

▲苗栗縣112年郊山山域救援56件，南庄加里山就有41件，占比73.2%。（圖／苗栗縣消防局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉的加里山是國內熱門登山景點，也經常接獲山域救援報案，苗栗縣消防局統計，去(112)年全縣接獲郊山山域救援報案56件，加里山就有41件，占比超過7成，其中受傷30件，迷途有9件，占救援樣態前2名，消防局建議山友做好功課，並自我評估，充足準備再上山。

2019年10月開放山林政策實施後，民眾爬山活動人數遞增，南庄鄉加里山海拔2200公尺，素有「台版富士山」美名，是台灣熱門登山景點，但各人的體力狀況不一，或對登山路線狀況不熟悉，致使登山客受傷、迷途事件頻傳。苗栗縣消防局統計，112年消防局接獲郊山山域救援案56件，第一名加里山有41件，占全縣郊山救援案的73.2%，是第二名火炎山7件救援案的6倍。

▲加里山登山步道9號救援樁是一處三岔路口，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，由於附近一帶地形、地貌相近，也是「傳說中的迷魂陣」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

為何加里山的救援案件比苗栗縣其他郊山明顯高出許多?苗栗縣義消總隊山域搜救分隊分隊長林柏村說，加里山知名度高，氣候、溫度都相當宜人，林相豐富景色優美，是國內最容易親近的郊山，每逢假日都有許多登山客湧入，但有些遊客因準備不足或輕忽潛在的危險，才會頻頻傳出救援案。而加里山41件救援案中有30件受傷、9件迷途、2件裝備不足。

加里山救援最常出現的是登山客摔傷: 去年4月23日，有一名55歲女山友，穿越風美溪河床時，因岩石濕滑、摔落約3米深的河床，造成黃女腦勺撕裂傷、腰部挫傷，向消防隊求援才獲救；6月18日，有一名50歲女山友在登山步道滑倒，導致左腳脫臼變形，警義消利用軟式擔架，以人力接駁方式將傷者搬運下山；6月30日，1名35歲的男山友跌落15米深邊坡、左手脫臼，警消獲報派出19名警、義消上山救援，花費5個小時才將傷者搬運下山送醫。

▲▼113年1月14日一名64歲吳姓男子獨自1人攀登加里山，被發現倒臥在加里山西線登山步道2.7公里(9號樁)附近，苗栗縣消防局先後派出26名警義消和救難協會弟兄，花了將近7個小時，才把已經不治的男子搬運下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）



苗栗縣義消總隊山域搜救分隊分隊長林柏村說，攀登加里山主要有鹿場線、大坪線及杜鵑嶺線3條路線，而鹿場線是最適合新手的路線，登山客也最多，其中9號救援樁是一處三岔路口，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，由於附近一帶都是森林，地形、地貌相近，也是「傳說中的迷魂陣」，曾經有登山客在裡面繞圈圈，怎麼繞都繞不出來，最後靠手機並定位成功才獲救。因此，他提醒登山客，路線不熟千萬別脫隊。

今年1月14日一名64歲吳姓男子獨自1人攀登加里山，被發現倒臥在加里山西線2.7公里(9號樁)附近，苗栗縣消防局先後派出26名警義消和救難協會弟兄，花了將近7個小時，才把已經不治的男子搬運下山。

消防人員提醒，加里山攀登難度不高，但登山步道高低不平，尤其是下雨過後地面滑溜，山友要特別小心。另外，加里山有標示手機訊號處的告示，萬一迷路千萬別驚慌亂走，中午以後經常起霧，建議做好功課，並自我評估，充足準備再上山。