士林夜市「3D萌虎」鬧雙胞　沙漠魚：法院判決肯定著作權



▲「3D萌虎」著作權歸屬鬧雙胞判決過果出爐，沙漠魚也發聲明。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

2022年士林夜市裡大東路與大南路交界口，高牆多出3D萌虎動畫，不時賣萌撲向人群，還有追著烤玉米栩栩如生模樣，讓不少遊客停駐觀賞、拍照打卡，但日前被爆出牆面遭法院貼封條，得知原來萌虎身影仍在，而其著作權鬧雙胞因此告上法院遭假執行，最後判決出爐，沙漠魚科技公司也發聲明表示「判決肯定著作權」。

據瞭解，「士林萌虎」是由豪器飛帆與沙漠魚科技公司合作，共同開發、製作該影片，著作權雙方共有，並與強勢凱瑞科技公司約定由豪器為其設置曲面LED牆，並提供牆面的錯視3D動畫播放影片內容，雙方合作方案僅限於協助設置LED曲面燈箱及提供影片播放，並未約定影片著作權由強勢公司享有。

但強勢公司卻向大眾媒體及北市產發局宣稱自己是「士林萌虎」的著作人，誣指有所謂不相關的公司署名及LOGO播出，認已受到侵權，提告求償100萬。

法官看雙方對話紀錄截圖，得知士林夜市LED牆是強勢承租，但不代表著作權歸他們，再據相關證據等，認「士林萌虎」影片的著作人及著作權人均為沙漠魚、豪器所有。

然而，強勢公司不僅讓他人誤會是影片著作財權人，且北市產發局也因此跟沙漠魚終止合作關係，暫停擔任「雙十萌虎賀國慶」快閃計畫指導單位，並撤回產發局logo露出，認沙漠魚商譽確有受到相當程度損失，故判強勢公司應賠10萬，且不得使第三人為重製、改作、散布、公開播送、公開傳輸。

沙漠魚科技在8日也發出聲明稿，表示「小萌虎」是經由悉心設計與精心打造，很珍視每一分創作的靈感和汗水，在很多不眠之夜和辛勤耕耘後，才呈現給大眾。文中強調，法律的尊嚴是不容挑戰的，對於任何未經授權使用、擅自篡改或傳播不實言論的行為，已正式獲得法院判決，肯定了「小萌虎」的著作權全權屬於沙漠魚科技，這結果保護了他們的創作成果。



聲明書全文：



敬愛的媒體朋友們、尊敬的合作夥伴以及支持我們的消費者:

近日，關於小萌虎智慧產權歸屬的討論引起了公眾的廣泛關注。沙漠魚科技股份有限公司謹此 申明，「小萌虎」這一 IP 由我們悉心設計與精心打造。我們珍視每一分創作的靈感和汗水，因 此在很多不眠之夜和辛勤耕耘後，才呈現給大眾這樣一個活潑可愛的創意角色。

法律的尊嚴是不容挑戰的。對於任何未經授權使用、擅自篡改或傳播不實言論的行為，我們已正式獲得法院判決，肯定了「小萌虎」的著作權全權屬於沙漠魚科技。這一結果不僅保護了我們的創作成果，也保障了消費者及合作夥伴的權益不受侵擾。

最後，對於一直以來給予我們支持和關懷的朋友們，沙漠魚科技衷心表示感謝。我們相信正義的力量，對於任何破壞創意產業和藝術尊嚴的行為，我們將堅定不移地採取法律行動，絕不姑息。

在新的一年裡，我們承諾繼續為大家帶來更多原創、具有創意的內容。請大家期待小萌虎的精彩冒險，以及沙漠魚科技的新動向。

願所有關心我們的朋友們新年快樂，萬事如意。願我們共同的未來，如小萌虎一般，充滿活力和希望。