　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林夜市「3D萌虎」鬧雙胞　沙漠魚：法院判決肯定著作權

▲▼ 士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）
▲「3D萌虎」著作權歸屬鬧雙胞判決過果出爐，沙漠魚也發聲明。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

2022年士林夜市裡大東路與大南路交界口，高牆多出3D萌虎動畫，不時賣萌撲向人群，還有追著烤玉米栩栩如生模樣，讓不少遊客停駐觀賞、拍照打卡，但日前被爆出牆面遭法院貼封條，得知原來萌虎身影仍在，而其著作權鬧雙胞因此告上法院遭假執行，最後判決出爐，沙漠魚科技公司也發聲明表示「判決肯定著作權」。

據瞭解，「士林萌虎」是由豪器飛帆與沙漠魚科技公司合作，共同開發、製作該影片，著作權雙方共有，並與強勢凱瑞科技公司約定由豪器為其設置曲面LED牆，並提供牆面的錯視3D動畫播放影片內容，雙方合作方案僅限於協助設置LED曲面燈箱及提供影片播放，並未約定影片著作權由強勢公司享有。

▲▼ 士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

但強勢公司卻向大眾媒體及北市產發局宣稱自己是「士林萌虎」的著作人，誣指有所謂不相關的公司署名及LOGO播出，認已受到侵權，提告求償100萬。

法官看雙方對話紀錄截圖，得知士林夜市LED牆是強勢承租，但不代表著作權歸他們，再據相關證據等，認「士林萌虎」影片的著作人及著作權人均為沙漠魚、豪器所有。

▲▼ 士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

然而，強勢公司不僅讓他人誤會是影片著作財權人，且北市產發局也因此跟沙漠魚終止合作關係，暫停擔任「雙十萌虎賀國慶」快閃計畫指導單位，並撤回產發局logo露出，認沙漠魚商譽確有受到相當程度損失，故判強勢公司應賠10萬，且不得使第三人為重製、改作、散布、公開播送、公開傳輸。

沙漠魚科技在8日也發出聲明稿，表示「小萌虎」是經由悉心設計與精心打造，很珍視每一分創作的靈感和汗水，在很多不眠之夜和辛勤耕耘後，才呈現給大眾。文中強調，法律的尊嚴是不容挑戰的，對於任何未經授權使用、擅自篡改或傳播不實言論的行為，已正式獲得法院判決，肯定了「小萌虎」的著作權全權屬於沙漠魚科技，這結果保護了他們的創作成果。


聲明書全文：

敬愛的媒體朋友們、尊敬的合作夥伴以及支持我們的消費者:

近日，關於小萌虎智慧產權歸屬的討論引起了公眾的廣泛關注。沙漠魚科技股份有限公司謹此 申明，「小萌虎」這一 IP 由我們悉心設計與精心打造。我們珍視每一分創作的靈感和汗水，因 此在很多不眠之夜和辛勤耕耘後，才呈現給大眾這樣一個活潑可愛的創意角色。

法律的尊嚴是不容挑戰的。對於任何未經授權使用、擅自篡改或傳播不實言論的行為，我們已正式獲得法院判決，肯定了「小萌虎」的著作權全權屬於沙漠魚科技。這一結果不僅保護了我們的創作成果，也保障了消費者及合作夥伴的權益不受侵擾。

最後，對於一直以來給予我們支持和關懷的朋友們，沙漠魚科技衷心表示感謝。我們相信正義的力量，對於任何破壞創意產業和藝術尊嚴的行為，我們將堅定不移地採取法律行動，絕不姑息。

在新的一年裡，我們承諾繼續為大家帶來更多原創、具有創意的內容。請大家期待小萌虎的精彩冒險，以及沙漠魚科技的新動向。

願所有關心我們的朋友們新年快樂，萬事如意。願我們共同的未來，如小萌虎一般，充滿活力和希望。

ET快訊
冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！8縣市「低溫警報」番薯頭開始
舒華二度病倒　暫停活動！
12生肖龍年運勢一次看！命理師分享「本命財位方」
旅法網紅回應黃子佼道歉　和解內幕曝光
年菜隔夜吃踩致癌地雷　營養師教「四大守則」1種菜不隔夜
「超哥餐廳」竟變成謎片場景！　網黃激戰瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男載通緝女違停路旁　警盤查緊張漏餡...他乖乖交出毒品

士林夜市「3D萌虎」鬧雙胞　沙漠魚：法院判決肯定著作權

外籍車手西門町ATM提款　台籍女友把風！警當場查扣13萬

快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

妹子聚餐一覺醒來已到阿嬤家　嚇壞控告碩士男下藥性侵結果曝

失智翁清晨騎車出門「土城三峽不斷迴轉」　警調監視器攔截

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

加油站爆炸大火燒死工人　站長「坐視危險沒防範」逆轉判囚1年2月

放年假爽玩「全台最美KTV」　他醉茫逆闖「單行道」慘了

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

新北男載通緝女違停路旁　警盤查緊張漏餡...他乖乖交出毒品

士林夜市「3D萌虎」鬧雙胞　沙漠魚：法院判決肯定著作權

外籍車手西門町ATM提款　台籍女友把風！警當場查扣13萬

快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

妹子聚餐一覺醒來已到阿嬤家　嚇壞控告碩士男下藥性侵結果曝

失智翁清晨騎車出門「土城三峽不斷迴轉」　警調監視器攔截

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

加油站爆炸大火燒死工人　站長「坐視危險沒防範」逆轉判囚1年2月

放年假爽玩「全台最美KTV」　他醉茫逆闖「單行道」慘了

新北男載通緝女違停路旁　警盤查緊張漏餡...他乖乖交出毒品

冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！　8縣市「低溫警報」番薯頭開始發白

2024安平媽祖燈區熱鬧登場　安平天后宮、安平觀音亭等廟響應燈會與世界交陪

泰勒絲演唱會效益驚人！　學者估東京開唱僅4天「帶動341億日圓」

舒華二度病倒暫停活動！　5天前才缺席簽名會「持續出現頭暈症狀」

小年夜與打火兄弟圍爐　黃偉哲感謝堅守崗位守護台南

世新協助新北市府錄製MV賀歲迎龍年

包紅包3眉角要注意！　專家再曝「紅包開運術」旺財氣

士林夜市「3D萌虎」鬧雙胞　沙漠魚：法院判決肯定著作權

趴地咬尾巴！小奶狗變陀螺「原地瘋狂轉圈」　下秒四腳朝天萌翻

真魷魚條 買3包送3包 保留現撈完整風味

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

為了過年拜祖先！彰化弟殺哥

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

更多熱門

相關新聞

角頭「陳老師」開槍殺人逃24年　今殺人罪起訴

角頭「陳老師」開槍殺人逃24年　今殺人罪起訴

綽號「陳老師」角頭陳來發，1999年於北市士林區某卡拉OK店討債殺人，以槍射擊被害人，案發後遭通緝達近24年，日前他以為25年追溯期快過，跑回「老巢」社子區活動，遭警逮補並收押。士林地檢署今（6日）偵結，依殺人罪將他起訴，全案移審士林法院。

天母翁把宮廟神桌當家　所長關懷贈補給品

天母翁把宮廟神桌當家　所長關懷贈補給品

即／北市天母傳火警　2樓黑煙火舌竄出

即／北市天母傳火警　2樓黑煙火舌竄出

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

美容師遭抵脖強盜　刺青店老闆逃3天被逮

美容師遭抵脖強盜　刺青店老闆逃3天被逮

關鍵字：

3D萌虎沙漠魚士林

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

春節大掃除3處必掃　財運跟著旺

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面