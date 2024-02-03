快訊／士林美容師遭強盜　刺青店老闆失業缺錢犯案...逃3天被逮

▲北市護膚名店美容師遭人持刀搶劫未遂，警方在3天後逮涉案嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1家護膚連鎖店，在1月底發生1名男性客人在店內消費之後，竟然直接掏出刀子抵住美容師，要求美容師交出財物，美容師假裝翻找包包，讓其他店員趁機報警，男子見事跡敗露馬上逃逸，警方循線追查，在2日晚上在台北市大同區的網咖將人逮捕到案。

警方在1月31日下午接獲報案，在士林區1家護膚名店，有美容師被人持刀抵住脖子索討財物，但是美容師藉故找錢拖延，讓其他店員報警處理，55歲的陳姓男子見店員報警後也立刻逃離現場，警方到場後，美容師表示，陳男很久前來消費過，曾經在新北市開刺青店。

警方循線追查，發現陳姓男子在刺青店結束營業後居無定所，平時都靠朋友接濟，調閱監視器發現，陳在離開護膚店之後，先搭小黃到士林捷運站，搭捷運至北市西門町商圈後，再由朋友接濟，於台北市繞來繞去，企圖擾亂警方追查進度。

警方最後掌握陳姓男子藏匿在北市大同區的1家網咖，並在2日晚上前往逮人，陳姓男子當場坦承，因為2年前曾經上門消費，知道美容師一對一的療程，而且幾乎都是女性居多，缺錢花用才會將動起歪念，訊後也將依照相關規定送辦。