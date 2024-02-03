　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／士林美容師遭強盜　刺青店老闆失業缺錢犯案...逃3天被逮

▲▼北市護膚名店美容師遭人持刀搶劫未遂，警方在3天後逮涉案嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市護膚名店美容師遭人持刀搶劫未遂，警方在3天後逮涉案嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1家護膚連鎖店，在1月底發生1名男性客人在店內消費之後，竟然直接掏出刀子抵住美容師，要求美容師交出財物，美容師假裝翻找包包，讓其他店員趁機報警，男子見事跡敗露馬上逃逸，警方循線追查，在2日晚上在台北市大同區的網咖將人逮捕到案。

警方在1月31日下午接獲報案，在士林區1家護膚名店，有美容師被人持刀抵住脖子索討財物，但是美容師藉故找錢拖延，讓其他店員報警處理，55歲的陳姓男子見店員報警後也立刻逃離現場，警方到場後，美容師表示，陳男很久前來消費過，曾經在新北市開刺青店。

警方循線追查，發現陳姓男子在刺青店結束營業後居無定所，平時都靠朋友接濟，調閱監視器發現，陳在離開護膚店之後，先搭小黃到士林捷運站，搭捷運至北市西門町商圈後，再由朋友接濟，於台北市繞來繞去，企圖擾亂警方追查進度。

警方最後掌握陳姓男子藏匿在北市大同區的1家網咖，並在2日晚上前往逮人，陳姓男子當場坦承，因為2年前曾經上門消費，知道美容師一對一的療程，而且幾乎都是女性居多，缺錢花用才會將動起歪念，訊後也將依照相關規定送辦。

ET快訊
快訊／黃國昌爆他「黃蔡配」喬院長　林佳龍回應了
藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信
史上壽命最短陸劇！　突開播不到2hrs下架
美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳
《木曜4》阿部瑪利亞突宣布「運動會」來了！結果超掉漆
限定2天！台灣虎航機票下殺799元起
林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

男賣場狂偷上網轉賣！2個月營業額40萬　家裡清潔盥洗用品一整排

印度「祈福黨」入境　信義區挑路人強行祝福...討5百嫌少還血拚

嫌鄰居家太吵怒嗆「X你蛤仔」　女住戶挨罰9000元

水湳洞湧大浪！男釣客沒站穩遭捲入海　爬不上岸急趴礁石求救

遭痛毆還追到醫院　美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳

女山友攀登雪山「高山症發作」　雪訓消防員背2.5hrs送下山送醫

玩天九牌輸700萬！男賭客被圍毆+罰舉啞鈴半蹲　險遭賣器官還債

休旅車半夜衝路邊「餐廳盆栽招牌全毀」機車撞進水溝　駕駛跑了

獨／愛河當游泳池？長髮女「仰漂水面」踢水划手　哭喊：我不上去

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

男賣場狂偷上網轉賣！2個月營業額40萬　家裡清潔盥洗用品一整排

印度「祈福黨」入境　信義區挑路人強行祝福...討5百嫌少還血拚

嫌鄰居家太吵怒嗆「X你蛤仔」　女住戶挨罰9000元

水湳洞湧大浪！男釣客沒站穩遭捲入海　爬不上岸急趴礁石求救

遭痛毆還追到醫院　美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳

女山友攀登雪山「高山症發作」　雪訓消防員背2.5hrs送下山送醫

玩天九牌輸700萬！男賭客被圍毆+罰舉啞鈴半蹲　險遭賣器官還債

休旅車半夜衝路邊「餐廳盆栽招牌全毀」機車撞進水溝　駕駛跑了

獨／愛河當游泳池？長髮女「仰漂水面」踢水划手　哭喊：我不上去

春節暢遊崗山之眼　高雄警全力疏導交通...避免塞車

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

屏東九如男騎單車外出...路倒鄰鄉　里港警機警發現助返家

張惠妹嗨飆《三天三夜》掀暴動！　尾牙加碼曝光「5月超狂喜訊」

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

罔腰罕揭「婆媳關係」！　認躲房間喝酒：這兩天我活得膽戰心驚

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

「李老闆直播」尾牙狂撒800萬獎金！　任賢齊、謝金燕熱唱嗨翻全場

李多慧想在台買房「北中南各1間」！　來台9月狂接12代言

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

20歲男欠債遭人暴打　被丟包醫院亡

醬油廠董座淫孫婿　壓女經理喊：強暴妳

獨／裕隆打假球吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒女友釀團滅

即／台南安平運河驚見浮屍！24歲女明顯死亡

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

女騎士閃違停遭輾斃　奪命4秒畫面曝光

新北1民宅起火　獨居男無呼吸心跳

美容師遭抵脖強盜　刺青店老闆逃3天被逮

客運撞夫妻1死1傷　駕駛：A柱擋視線

更多熱門

相關新聞

二房東痛毆美女房客　挨告殺人未遂5萬交保

二房東痛毆美女房客　挨告殺人未遂5萬交保

北市士林區一名年輕的黃姓二房東，與陸籍孫姓美女房客糾紛互告，竟在1月25日深夜破壞門鎖，闖入女方房間施暴，還騎在對方身上不停揮拳，把孫女打到顱骨粉碎性骨折。事後，警方依殺人未遂罪送辦，但檢方認為不構成殺人未遂，諭令5萬元交保。

士林1周2起搶案！　夜市知名店家遭劫

士林1周2起搶案！　夜市知名店家遭劫

男客護膚拒付錢　持刀抵美容師脖

男客護膚拒付錢　持刀抵美容師脖

美女租客遭房東跨坐壓地猛毆　被揍成豬頭畫面曝

美女租客遭房東跨坐壓地猛毆　被揍成豬頭畫面曝

高雄E奶異國天菜藏大樓　國外老司機也來朝聖

高雄E奶異國天菜藏大樓　國外老司機也來朝聖

關鍵字：

士林護膚店美容師

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

陸已婚女高官包養小鮮肉！狂傳裸照色誘

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面