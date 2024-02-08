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1個讚就包10元給姪女！他發文7hrs獲1.2萬讚：感受到滿滿的惡意

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲發紅包示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆年將至，許多孩子最期待的就是拿紅包。一名男網友8日在臉書發文挑戰，只要網友按一個讚，他就包10元紅包給姪女。沒想到僅過了7小時，就累計1.2萬讚，讓他崩潰地說「我開始感受到世上滿滿的惡意」。

該名網友在個人臉書，以公開貼文的形式發文說，「一個讚包給姪女10塊，看能包多少，除夕（9日）晚上9點結算」並在文末標記「紅包」、「刪文是小狗」。

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▲▼1個讚就包10元給姪女！他發文7hrs獲1.2萬讚：感受到世上滿滿的惡意。（圖／翻攝臉書）

▲網友熱心幫忙按讚。（圖／翻攝臉書）

沒想到，該文PO出短短7小時就得到1.2萬讚，讓原PO崩潰地留言，「我開始感受到世上滿滿的惡意」、「靠邀，按那麼快，是要叔叔去賣腰子嗎」、「有需要骨髓、眼角膜還是腎的，請儘速跟我聯絡」。

網友看完紛紛留言，「我要來分享了」、「謝謝叔叔」、「要兌現承諾喔」、「這讚數好恐怖」、「來唷！大家趕緊來按讚」、「勇者」、「可恨只能按一次讚」、「建議一個讚100元，才是好叔叔XD」、「世上最遠的距離是除夕晚上九點」。

一個讚包給姪女10塊 看能包多少 除夕晚上9點結算 #紅包 #刪文是小狗

Poki Chang 發佈於 2024年2月7日 星期三

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