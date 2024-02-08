醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊

▲台糖豬肉片經食藥署複驗，確認檢出瘦肉精。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台糖梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，行政院食安辦公室主任許輔強調西布特羅1公克就要價百萬以上，「比黃金、比鑽石還要貴」，卻被醫師打臉是拿實驗室等級的報價來騙人，一般藥品化合物不用這麼貴，此番言論也引起綠營從其他角度猛攻。

胸腔科醫師蘇一峰針對許輔的言論表示，研究實驗用藥的價格本來就貴，因為講究的是純度，如化痰藥物Bromhexine的實驗等級每公克就要3500萬元，但健保給付版每克只要4.6元（約5元），「只要工廠實驗室願意合成，（西布特羅）1公克的成本根本不到10元」。

西布特羅(Cimbuterol)是天價？#那是實驗用等級的藥品價格好嗎？ 那一個藥品化合物實驗專用的，不是天價？ 連一公克健保才五元的化痰藥，實驗用等級的一公克要三千萬啦！ #又再騙不懂的人啦！ 由蘇一峰發佈於 2024年2月7日 星期三

前民進黨立委、醫師林靜儀發文回擊表示，台灣有法律叫做動物用藥品管理法。未經核准擅自製造叫做偽藥，公告禁止製造調劑叫做禁藥，都是處有期徒刑，「作為一位有理想有抱負，正直的有為青年，麻煩這位醫師提供一下違反動物用藥管理法的廠商，讓政府可以戴罪立功一下嘛」，「隔行如隔山，請某醫師尊重獸醫師、畜牧業專業喔」。

然而，蘇一峰僅針對藥品等級、價格、理論上可以用低價合成藥物進行討論，回應行政院食安辦公室主任許輔的「比黃金貴」說法，全文未提及私下製造、進口等問題。

此外，民進黨立委王定宇也分享林靜儀的臉書貼文表示，「某些醫師的表現，實在很難恭維啊！毒品也是化學合成品，原料都不貴，難道毒品價格昂貴是假的嗎？不是，昂貴是因為製造、販賣毒品是違法重罪，沒人敢生產、取得困難，所以價格就比原料貴很多，『西布特羅』也是一樣的道理。」

王定宇說，「西布特羅」1公克破百萬不是因為化學原料價格高低，而是全球禁用，用化學原料來計算1公克10元的，如果不是惡意，那就是愚昧無知。

蘇一峰8日也發文表示，側翼拿實驗用的化合物價格拿來騙人，實驗用的鹽巴也是天價啦，「是有人會用實驗用的化合物來添加食品嗎？」此外，也證實大陸的西布特羅批發價確實為1公斤10元人民幣（約44元新台幣）。