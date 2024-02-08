桃警同警友雨夜贈愛　街友手上棉被也能送暖

▲桃園分局青溪派出所所長馮青豪與警友會站長邱鴻輝對轄內公園街友致贈千元紅包，讓街友購買用品過春節。（圖／下同，桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

今天是農曆春節前的小過年，桃園警察分局青溪派出所所長馮青豪鑑於轄內數處公園內經常有多位街友席地而居，經與青溪警友站邱鴻輝站長討論，決定準備致贈每位街友千元紅包，讓他們能購買生活用品安度春節。

青溪派出所巡佐邱正宗及警員林秉謙陪同邱站長及警友夥伴們於昨晚22時許，冒著寒天雨夜分別至各公園探訪，致贈每位街友千元紅包並關懷他們身體狀況，並叮囑他們要注意保暖，善用款項切勿飲酒。

▲另埔子所也贈物資給低收入戶百歲人瑞，給予過好年。（圖／桃園警分局提供）

在朝陽公園發送紅包時，發現有位女街友僅有外套無棉被禦寒，她表示沒有攜帶棉被晚上很冷，當時已近23時無法立即購買棉被，員警發現旁邊的另一位街友有兩件新棉被，他表示去年底領取善心人士捐贈的棉被捨不得用一直放著，同是天涯淪落人願意無償提供，邱鴻輝立即掏出千元將棉被買下轉贈，讓她因有棉被禦寒而露出笑容。

另埔子所警員賴煒忠轄區訪查得知一位王小姐，為照顧年逾百歲罹癌的奶奶及生病的母親，辭去工作專心在家照顧兩老，無收入的情況下僅依靠補助支付沉重的醫療費用，讓王小姐壓力極大，賴員與同仁攜帶生活物資，會同中興里游進福里長前往關懷探視，並代為填寫急難救助申請表向張榮發基金會提出申請，希望能稍微減輕王小姐的重擔。

