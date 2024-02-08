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臉上長皺紋居然和「細菌」有關！　研究曝：臉上細菌還有1好處

▲▼女性,老人,老婦人,女人,皺紋。（圖／CFP）

▲最新研究顯示，臉上出現的皺紋可能與皮膚上的細菌有關。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

最新研究顯示，臉上出現的皺紋可能與皮膚上的細菌有關，結果發現，臉上擁有多種不同細菌的人，更容易出現魚尾紋，但也會減少皮膚水分流失。

根據《每日郵報》報導，這項研究是由美國加州大學聖地亞哥分校微生物群創新中心（CMI）和萊雅研究與創新部門合作完成的。研究團隊以650名18至70歲女性參與者為對象，仔細分析了參與者的皮膚狀況，特別聚焦在魚尾紋、皺紋及水分流失等方面，同時檢測了臉部的細菌種類。

研究發現，皮膚微生物多樣性高的人，即臉上擁有多種不同細菌的人，更容易出現魚尾紋。此外，微生物多樣性的提高也對皮膚水分流失產生積極效應，減少了皮膚水分的損失，這使皮膚看起來不那麼鬆弛。

雖然目前尚無法根據研究確定預防魚尾紋或維持皮膚年輕的具體方法，但這項研究為深化對皮膚微生物如何影響人類皮膚的理解提供了新的方向。

萊雅北美區高級研究主管表示，這項研究是對護膚領域的一大突破，為未來開發更健康、更年輕皮膚技術提供了新的指引。期待未來能分享更多的研究結果，以促進科學對皮膚護理的進一步認識，並推動全新的護膚解決方案。

CMI教務主管兼兒科、生物工程、計算機科學與工程以及數據科學教授奈特（Rob Knight）指出，這項發現是對皮膚微生物群認識的重大進展，但也僅是開始，透過確認微生物群與皮膚健康的聯繫，為未來的研究奠定了堅實基礎。

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