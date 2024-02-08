農曆年前大掃除擺放「擋煞」植物　旺財運招桃花

▲先除穢再招新年好運，家中擺放聚財盆栽，有助於旺財運招桃花。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

生活中心／綜合報導



農曆新年大掃除，塔羅牌老師艾菲爾提醒，把家裡打掃乾淨後，可以適當在家裡不同地方擺放旺運盆栽，有助於旺家庭財運以及招桃花。

1、大門擋煞：仙人掌、綠珊瑚、棕竹、魚尾葵

居家風水中，大門扮演著掌握整個家庭財運命脈的關鍵角色，同時也是家宅與外界接觸的第一個要點。 因此，大門的方位和植物擺設為關鍵。 您可以在家門口擺放一些能夠遮擋煞氣、化解災厄的植物，例如多肉植物如仙人掌、龍骨、綠珊瑚等。 另外，如果大門正對著樓梯，您也可以在相衝處擺放一些如棕竹、魚尾葵等植物，以擋煞化解災厄。 這樣的佈局能夠在家中營造出一個良好的風水氛圍。

2、玄關招貴人：黃金葛、發財樹、鐵樹

玄關是進入家宅後的第一個位置，不僅可以阻隔外界流向室內的氣流，還是正式進入家宅前的緩衝區域。 因此，在玄關的擺設中，以一些長青且觀賞型的植物為主，例如黃金葛、發財樹、鐵樹等。 重要的是要時常澆水並保持植物的狀態良好，絕不能讓玄關的植物積灰、枯黃或枯萎。 這樣的佈置能夠為家中營造一個宜人的氣氛，同時提供正面的能量。

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3、客廳主聚財：發財樹、開運竹、富貴竹

客廳是絕大多數家庭裡，家庭成員待最多的地方，因此客廳與家庭和睦、人際關係息息相關，小者影響到家庭和氣、大者影響到家庭成員的運勢與未來。 因此客廳的入口、角落或是樓梯邊，可以擺放大型植物或葉片較大的闊葉植物；而茶几、櫃子上則可擺放小型的常綠植物。 另外客廳主聚財，因此招財的植物如發財樹、開運竹等招財植物最適合擺在客廳，能為整個家庭帶來好運、好財氣。

4、餐廳助和睦：鮮花、百合、秋海棠

餐廳是促進整個家庭關係和諧自在的最大關鍵之一，好的餐廳、飯廳風水不僅能為家庭成員帶來和諧，更能為整個家招來財氣。 因此在飯廳可擺放鮮豔的花卉盆栽，如鮮花、聖誕紅、百合、秋海棠等，除了帶來正向、愉悅的氣氛外，更能為家庭帶來好的氣運。

5、臥房招桃花：茉莉、綠蘿、粉紅鮮花

臥室可說是我們一天當中待最久、也是我們休息的地方，因此可在臥室擺放體積較小、氣味雅淡的植物，如蘭花、茉莉、綠蘿、山茶花、薰衣草等，可幫助提升睡眠品質，另外，也可擺放能幫助過濾空氣、淨化空氣品質的植物，如文竹、吊蘭、君子蘭都是很好的選擇。 而臥室也是招桃花的最佳位置，可在自己臥室內的正東方（2024桃花位）擺放紅、粉色鮮花，可催旺桃花。

6、廚房主納福：綠蘿、吊蘭、仙人掌

廚房大多是家宅中空氣最污濁的地方，因此廚房適合擺放能淨化空氣的植物，如萬年青、吊蘭、仙人掌、綠蘿等。 另外廚房主納福，若廚房位於家宅東方，可在冰箱上擺放紅色植物、紅色鮮花，對家人的健康極為有利。 若位於南方，可擺放養活的觀賞植物，如綠蘿、薄荷，可使家庭守財更容易、不亂花錢。 若位於西方，可擺放黃色植物、鮮花，可助旺家庭財運，同時減緩太陽下山後的陰氣。 若位於北方，可擺放紅色、橘色等顏色鮮豔的花卉，象徵為家庭帶來生氣與活力。

7、陽台能生旺：棕竹、萬年青、杜鵑花

陽台是家中換氣的要點，陽台光線充足，適合擺放鮮豔的花卉、常綠植物或葉片較大的觀賞植物，如棕竹、萬年青、金錢樹、橡膠樹、仙人掌等。 種植一些杜鵑花、鬱金香、茶花、繡球花、蘭花等花卉，可為陽台注入生機。