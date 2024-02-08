小姑「帶婆家人出遊」逼旅費均分！媳婦傻眼：我們沒去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名媳婦發文吐苦水，表示「毒菇們」帶婆家人出遊，竟要求未參與的他們分攤費用，還理所當然地說「我們出力氣、出時間，你們出錢」，這讓她難以接受，重點是他們帶婆家出去玩，也沒有提出這般要求，而網友們則一面倒挺原PO，紛紛怒喊「別理她！」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」無奈直呼，「想請問各位媳婦，如果妳們家的『菇菇』要帶婆家人出去玩，然後要妳平均分擔費用，重點是他們自己出去玩，我們並沒有參與，這樣你們願意嗎？」

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原PO接著表示，「他們說他們出力氣、出時間，錢我們負責出？但我們自己帶婆家人出去玩，就沒想過要菇菇們均分阿，到底是我的想法有問題，還是她們？」

最後，她直言，這種情況已經很多次了，「不過我們自己帶、自己付錢，也從沒開口過，為什麼他們無論出去玩還是吃飯，都要均分呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

對此，網友們紛紛回應，「先跟她算一算以前的費用，再來討論以後的事」、「只會講幹話」、「誰帶誰出錢啊」、「要不要出也是妳老公跟她們討論 如果妳老公接受，那就不需要有意見，那你們以後就都帶去高檔餐廳吃飯啊」、「當耳邊風，一切推給老公處理」。

也有人家裡出現類似情況，表示「這問題我媽也跟我抱怨過！她說她們姐妹一起帶我阿嬤出去玩，但我舅舅們不想分攤費用。我也是回她說，『廢話，人家可以另外帶阿嬤出去啊，妳們安排行程前有取得人家同意嗎？沒有的話，那是妳們自己一廂情願，怎麼能回頭要人家一起分攤，人家未必有這個預算』。」