單手騎車撲街！「空中轉三圈」重壓無辜妹　萬人轟爆：街頭表演？

▲蘇男撞上趙女後，機車在空中轉了三圈。（圖／翻攝自爆料公社二館，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市中和區4日下午發生一起機車擦撞事故，60歲的蘇姓男子當時單手騎行，疑似低頭看手機，導致煞車不及撞上前方機車，接著機車空轉三圈，而他則倒地不起。畫面曝光後，狂吸上萬網友圍觀，洗版酸爆「不知不覺重複看了十次」、「女騎士好倒楣喔」。

網友深夜在「爆料公社二社」PO出行車紀錄器畫面，傻眼直呼「街頭上演特技表演秀。」只見男騎士單手騎車，在低了一下頭後，剛回神便撞上前方女騎士，接著連人帶車在空中翻滾，機車更翻了三圈後重壓女騎士身上。

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畫面讓上萬網友傻眼，紛紛回應「被撞的女生好可憐，跌倒又被機車重擊一次」、「單手騎車垃圾猴子」、「女騎士會比較痛，還被翻滾機車砸到」、「滑出自己的人生」、「希望猴子頸椎斷掉」、「女騎士沒事吧」。

時間拉回4日下午3時許，27歲趙姓女子和友人各騎一台機車，在行經景平、景新街口時，因前方車輛禮讓行人，於是她們也跟著停車等待；沒想到，騎在後方的60歲蘇男，疑似看手機反應不及，加上單手騎車僅右邊急煞，最後直接撞上，機車更在空中翻了三圈後壓在趙女身上。