考量對岸無善意「赴陸團喊停！」　國台辦：政治操弄出爾反爾

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

交通部觀光署今（7日）宣布，旅行業即日起停止招攬前往赴陸團，6月後禁止出團，陸委會也表態因對岸沒有正面回應，且刻意製造事端。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早指出，台灣主管機關出爾反爾，已經不是第一次，民進黨以旅遊政治操弄，只會讓台灣民眾和旅遊業界感到不滿。

朱鳳蓮表示，台灣民眾對組團來大陸旅遊期待已久，台灣旅遊業界也一直呼籲民進黨早日解除禁令。去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸游作出規劃，但同時附加條件，始終都在政治算計。

朱鳳蓮進一步說，「今天台灣旅遊主管機構又宣佈原定規劃不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。」

對於台灣方面決定，朱鳳蓮表態，「這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。」

赴陸團臨時喊停，民進黨發言人吳崢今下午轉述黨主席賴清德態度，觀光是雙方互動、互相釋出善意，很遺憾中國並未同樣釋放善意，而賴清德對兩岸的態度「承諾不變、善意不變」，盼可回到對等、友善狀態。

陸委會也表示，我方一再呼籲陸方盡早回應，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，陸方毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，致使我方原本的良善提議無法推動。

消息一公布，讓台灣旅行業者十分氣憤，之前投入宣傳告廣告都白做工，不知道要怎麼過年。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，目前報名3月1日至5月31日出發，並且成團之團體行程如期出發。但報名繳費6月1日後出團的旅客，因政府法令規章取消出團，按照旅行契約第14條規定，業者必須扣除新政規費、簽證護照等必要費用，全數返還旅客。

雖然6月1日後出發的旅客影響不多，李奇嶽依然氣憤指出，「好不容易能有相關生意可以做，卻被臨時喊停，業者難過、震驚、氣憤，這年不知怎樣過。」