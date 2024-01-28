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基隆塔2大閱讀空間文學風華　余治明：名作家洪蘭3月將登場

▲基隆塔2大閱讀空間綻放風華。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中間遠見行銷部林芳燕總經理（中），基隆市府發言人余治明（右），崆書屋王騰崇策展人（左），分享書店的環境與未來策展規劃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著基隆塔於2023年12月啟用，迎來絡繹不絕的人潮，兩間獨具特色的書店在塔上綻放文學風華。本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請遠見行銷部林芳燕總經理與崆書屋王騰崇策展人，討論兩處閱讀空間的內部環境與設計巧思，並預告年後的策展方向，知名作家洪蘭也將於3月份在基隆遠見人文空間進行分享，期待加入生活化的互動拉近人們與閱讀的關係。

林芳燕說，基隆的「遠見人文空間」是全臺灣唯一由臺北總店授權開設的，進入書店門口可以看到用投影製作海面波光淋漓意象，也把過去曾在基隆得到文學獎的詩詞設計在環境裡。這裡不僅是販賣財經企管、科學、文化、美食、商業等書籍，更是將規劃每月舉辦各式藝文活動，希望能將各類型、各年齡層的遊客，登上基隆塔逛逛，余治明也提到參觀「遠見人文空間」的經驗，最令他印象深刻的是，店裡活用邊角區域，打造孩童們舒適閱讀空間，在這座靠山面海的基隆塔鄰近市區且地點絕佳，遠離生活的喧囂。

▲基隆塔2大閱讀空間綻放風華。（圖／記者郭世賢翻攝）

對於未來的策展規劃林芳燕也提到，這段時間基隆市府很期望能夠邀請全台灣優秀的作者，來到遠見人文空間作為新書發表的場域。在近期遠見的活動中有位來自基隆市民也表達，非常喜愛洪蘭老師，所以將會邀請洪蘭老師來到基隆塔，預計三月份進行分享。

從基隆塔端往主普壇方向前進，便是「崆書屋House K」，策展人王騰崇提到，「崆書屋」是以基隆城市文化策展作為出發的創意空間，當初的構思是想找回基隆的原始感，召喚原始基隆的特質；空間擺放著大量臺灣原生植物，營造溫帶副熱帶雨林的意象，他提倡用五感閱讀，使這個空間成為閱讀基隆的載體。

▲基隆塔2大閱讀空間綻放風華。（圖／記者郭世賢翻攝）

王騰崇說，店內書櫃是使用柳安木，是從舊船廠蒐集船上的跳板(搭在船與碼頭的橫木)打造而成，書屋中的銘牌是使用耐厚鋼製成，材料都與基隆在地息息相關，這裡少數有提供餐食的閱讀空間，為了不影響閱讀，以非炸非炒的概念，提供以「蒸食」為主的特色餐點，用基隆在地小吃「大燒邁」為發想，中間盛裝著來自崁仔頂魚市的海鮮，試圖將生活與閱讀連結王騰崇也在錄音結束之餘透露，年後將會舉辦一系列活動如頌缽、香道、精油等活動。

余治明表示，由基隆市文化局與遠見雜誌攜手合作打造「遠見人文空問」位於基隆塔4樓，將成為基隆重要的閱讀人文中心。頂層瞭望空橋連接到主普壇後方廣場，則推出結合書香、茶香與美食的「崆書屋 House K」，融合文化餐飲並用身體五感閱讀基隆，讓人深醉其中，我們也相信在未來遠見人文空間與崆書屋，能夠串接基隆的文化觀光，在基隆看見世界，讓世界看見基隆。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

▲基隆塔2大閱讀空間綻放風華。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆塔2大閱讀空間綻放風華。（圖／記者郭世賢翻攝）

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